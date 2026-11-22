Skupna odprava Evropske vesoljske agencije (Esa) in Japonske agencije za raziskovanje vesolja (Jaxa) je po osemletnem potovanju skozi notranji del osončja vstopila v orbito okoli Merkurja. To je šele tretja odprava, ki je dosegla planet. Po zahtevnem manevru vstopa v orbito, so pri Esi že prejeli signal sonde BepiColombo in potrdili, da je plovilo uspešno vstopilo v orbito okoli najmanjšega planeta v osončju.

Odpravo BepiColombo sestavljata dve vesoljski plovili: evropski planetarni orbiter (MPO) in japonski magnetosferski orbiter (MIO). Dvojica je skupaj s pogonskim modulom MTM oktobra 2018 odpotovala z Zemlje. Doseči prvi kamen od Sonca ni enostavno. Da Sonce zaradi svojega izjemnega gravitacijskega privlaka ne bi požrlo sonde, so pri vesoljskih agencijah sestavili zapleteno kroženje, trajajoče kar osem let. Na poti mora namreč plovilo izgubiti veliko kinetične energije, da ga ujame precej šibko gravitacijsko polje Merkurja. Tako je BepiColombo enkrat obletel Zemljo, potem dvakrat Venero in še šestkrat Merkur. Čas poleta se je zaradi težav s sončnimi paneli podaljšal za eno leto.

Vstop v orbito je bil najnovejši mejnik, ki ga je morala opraviti sonda, a jih še ni konec, hkrati to tudi ni bil prvi mejnik. Najprej je 3. septembra transferni modul MTM izpustil obe raziskovalni plovili. Ti sta za zdaj še združeni, predvidoma 9. decembra bo sledila njuna ločitev. Kmalu zatem se bo sonda MIO ustalila na svoji končni orbiti, ki je zelo eliptična in jo bo vodila nad poloma Merkurja. Tudi sonda MPO je namenjena v polarno orbito, čeprav je ta precej manj eliptična od orbite japonske sonde. Evropska sonca bo tako morala zagnati motorje, da bo do 10. marca prihodnje leto v svoji končni poziciji. Sonda BepiColombo bo z znanstvenim delom začela šele 6. aprila 2027.

Orbiti MIO in MPO FOTO: Esa

Obe sondi bosta zbrali dopolnjujoče se podatke iz svojih različnih opazovalnih točk. »Misija bo preučevala vse vidike Merkurja, od strukture in dinamike njegove magnetosfere ter njenega medsebojnega delovanja s sončnim vetrom, do njegove notranje strukture z velikim železnim jedrom in izvora planetovega magnetnega polja,« so v opisu misije BepiColombo zapisali pri Esi. »Podatki bodo znanstvenikom omogočili, da bolje razumejo izvor in razvoj planeta, ki se nahaja blizu svoje matične zvezde, ter da bolje razumejo splošni razvoj našega osončja,« so dodali.