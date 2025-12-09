Po osmih mesecih znova čutijo gravitacijo

Nasin astronavt Jonny Kim in ruska kozmonavta Sergej Rižikov in Aleksej Zubricki so se po osmih mesecih, preživetih na Mednarodni vesoljski postaji, vrnili na trdna tla. V sojuzu so varno pristali v Kazahstanu.

V 245 dneh v vesolju je posadka 3920-krat obkrožila Zemljo in prepotovala skoraj 167 milijonov kilometrov, so sporočili iz Nase. Proti vesoljski postaji so odpotovali 8. aprila letos. Za Kima in Zubrickega je bil to prvi polet v vesolje, za Rižikova pa že tretji, skupaj je v vesolju do zdaj preživel 603 dni; pred tem je bil na postaji že v letih 2017 in 2021.

Sojuzi pristajajo na trdnih tleh. FOTO: Bill Ingalls/Reuters

Med bivanjem v orbiti je ameriški astronavt, kot so zapisali v sporočilu za javnost, prispeval k številnim znanstvenim raziskavam in tehnološkim demonstracijam. Preučeval je obnašanje biotiskanih tkiv, ki vsebujejo krvne žile, prav tako je preizkusil daljinsko upravljanje več robotov, ki bi lahko v prihodnosti pomagali človeškim astronavtom. »Mislim, da se bom najbolj spominjal vezi, ki jih je stkala posadka v vseh teh mesecih,« je pred odhodom s postaje dejal Kim. Rižikov in Zubricki sta izvedla tudi dva vesoljska sprehoda, da bi namestila znanstvene poskuse in premestila krmilnik za evropsko robotsko roko na zunanjost ruskega dela postaje.

Astronavtom nemudoma priskočijo na pomoč. FOTO: Bill Ingalls/Reuters

Po zdravniških pregledih po pristanku se bo posadka vrnila na območje za okrevanje v Karagandi v Kazahstanu. Kim se bo nato vkrcal na letalo Nase, ki bo namenjeno v vesoljski center Johnson v Houstonu.

Jonny Kim počasi in s pomočjo leze iz vesoljskega plovila. FOTO: Bill Ingalls/Reuters

Na vesoljski postaji so ostali Američani Mike Fincke, Zena Cardman in Chris Williams, japonski astronavt Kimija Jui in kozmonavti Oleg Platonov, Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev. Kud-Sverčkov, Mikajev in Williams so na postajo prispeli zadnji, in sicer novembra. Ob izstrelitvi njihovega plovila se je močno poškodovala edina ruska izstrelitvena ploščad, ki je omogočala izstrelitve sojuzov s posadko.

Kozmonavt Sergej Rižikov med pregledom. FOTO: Roskozmos/Reuters

Že več kot 25 let ljudje neprekinjeno živijo in delajo na Mednarodni vesoljski postaji. Postaja je ključno testno okolje za Naso, da razume in premaga izzive dolgotrajnih vesoljskih poletov ter razširi komercialne priložnosti v nizki Zemljini orbiti, so še navedli. Dodali so, da se zdaj komercialna podjetja osredotočajo na zagotavljanje storitev prevoza ljudi v vesolje in ustvarjanje bivalnih prostorov v nizki zemeljski orbiti, Nasa pa svoje vire usmerja v misije v globoko vesolje, najprej na Luno, nato na Mars.