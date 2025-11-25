Po polomiji z astronavti bo Boeingov starliner naslednjič letel le s tovorom

Ameriška vesoljska agencija Nasa je po več mesecih ugibanj sporočila, da bo Boeingovo plovilo starliner, ki ga sicer razvijajo za prevoz posadke, na prihodnjem poletu proti mednarodni vesoljski postaji prevažalo tovor.

Polet se bo predvidoma zgodil aprila prihodnje leto, do takrat pa morajo pri podjetju opraviti številne zahtevne teste, da Nasi dokažejo, da je plovilo sposobno leteti. »Nasa in Boeing še naprej testirata starlinerjev pogonski sistem v pripravah za prihodnja dva poleta,« je povedal Steve Stich, vodja Nasinega programa za prevoz posadk. Če bo tovorna odprava Starliner-1 tekla normalno, bi lahko odprava Starliner-2 postala prva operativna odprava s posadko na krovu.

Prav tako sta Nasa in Boeing pretresla pogodbo, podpisano leta 2014, ki je predvidevala šest poletov starlinerja s posadko. Nova pogodba zdaj določa le štiri polete, od tega bo naslednji torej zagotovo le tovorni, potem naj bi sledili trije s posadko. »Ta prilagoditev nam omogoča, da se osredotočimo na varnostne preglede v prihodnjem letu, da bo starliner pripravljen za prevoz astronavtov,« je dodal Stich. Kot so še dodali pri agenciji, certificiranje Boeingovega starlinerja ostaja pomembno, da dosežejo trajnostno človeško prisotnost v orbiti. Mednarodno vesoljsko postajo bodo sicer konec desetletja upokojili.

»Varnost ostaja naša najvišja prioriteta, ko se osredotočamo na odpravo Starliner-1. Učimo se iz preteklih poletov in testiranj, ki jih opravljamo zdaj,« so sporočili iz Boeinga.

Spomnimo: leta 2014 sta Boeing in Spacex prejela Nasina sredstva (večji kos je pripadel Boeingu), da razvijeta plovilo za prevoz posadke, potem ko so pri Nasi leta 2011 ukinili program raketoplanov. Posledično je bila Nasa skoraj desetletje odvisna od ruskih sojuzov.

Spacex je nalogo opravil dobro in njihovi dragoni že od 2020 redno letijo na ISS. Boeingu pa se je zapletlo: prvi polet brez posadke je starliner opravil decembra 2019, a jim je zagodla programska oprema. Okvara je onemogočila snidenje s postajo. Maja 2022 so polet brez posadke ponovili, polet je bil uspešen, z nekaj manjšimi pogonskimi težavami.

Sunita Williams in Barry Wilmore FOTO: Brandon Bell/AFP

Lani poleti je sledil prvi polet s posadko: na krovu sta bila Butch Wilmore in Sunita Willimas. Pogon ni deloval, kot bi moral, vendar sta astronavta prispela do postaje. Po več tednih testiranj so pri Nasi odločili, da plovilo ni dovolj varno, da bi se z njim astronavta vrnila na Zemljo. Starliner je nato septembra lani sicer brez večjih težav pristal v puščavi v Utahu. Wilmore in Williamsova pa sta nato počakala na Spacexovega dragona in se po devetih mesecih marca letos srečno vrnila na Zemljo.

Šele po pristanku in razpletu sta astronavta razkrila, kako zelo nevaren je bil polet navzgor: nekaj časa, ko so odpovedovali sistemi v starlinerju, je kazalo, da se ne bosta mogla priklopiti na postajo, prav tako ne vrniti na Zemljo.