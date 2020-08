Po polovici stoletja le odkrili izgubljeno »slonovsko rovko«

Znanstveniki so ga zaman iskali pol stoletja, a so ga le odkrili. Kot poroča Guardian, so prvič po letu 1968 srečali drobno bitje, težko nekaj deset gramov, klasificirano z latinsko oznako Elephantulus revoili. Ni ne rovka ne slon, pač pa drobna endemična živalca na območju Afriškega roga z gobčkom, ki spominja na rilec. Z njim uspešno lovi insekte.V Somaliji mu pravijo sengi, odkrili pa so ga v sosednjem Džibutiju. Sengijev je sicer več, okoli 20 vrst, a velja somalski za zelo skrivnostnega. Čeprav je droben, zmore teči s hitrostjo do 30 kilometrov na uro.Znanstveniki so doslej poznali le 39 primerkov, ki so preparirani in v muzejskih zbirkah, prav tako pa vrste do vnovičnega srečanja v Džibutiju izven Somalije še niso srečali. Tokrat so lahko videli 12 primerkov.Raziskovalecz Duke University Lemur Centra v Durhamu, ki je bil del odprave v Džibutiju, je navdušen, ker se je vrsta vrnila v znanstveno zavest. Ker živi v odmaknjenem okolju, daleč od ljudi in kmetijskih površin, tudi ni ogrožena. Gotovo se tudi ne zaveda, da je bila uvrščena med 25 najbolj iskanih izgubljenih vrst ustanove Global Wildlife Conservation.DNA preiskave so pokazale, da si je v sorodu s slonovskimi rovkami, ki živijo v tako oddaljenih državah, kot sta Maroko ali Južna Afrika.