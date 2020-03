FOTO:Po sledeh ognjene krogle nad Dolenjsko

V petek malo po pol enajsti so mnogi kljub sončnemu vremenu slišali grom. Na jasnem nebu se je zarisala bela sled. Na videoposnetkih se je jasno videla ognjena krogla, ki je letela čez nebo. Opazovalci iz okolice Novega mesta so videli sled nad sabo in tudi poročali, da se je telo gibalo proti severozahodu. Že ta kratki povzetek jasno kaže, da se je v ozračje nad Dolenjsko zarilo razmeroma veliko telo, ki se je dotlej gibalo okoli Sonca. Če bi bilo telo dovolj hitro, da bi ušlo Sončevemu privlaku, bi kmalu za vedno zapustilo okolico Zemlje. To pomeni, da je ogromna večina opaženih teles v skoraj 5 milijard let starem ...