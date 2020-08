Podatkovna gneča na dnu morja

Google je pred tedni napovedal gradnjo novega, že četrtega povsem lastnega podmorskega podatkovnega kabla z imenom Grace Hopper, ki bo ZDA povezal z Evropo. Google pa ni edini. V podobno infrastrukturo že nekaj časa vlagata tudi Microsoft in Facebook. Časi, ko so medcelinsko komunikacijsko infrastrukturo polagala posebej za to ustanovljena podjetja, največkrat v lasti bogate države, so že davno mimo. Zadnja leta so gonilo razvoja spletni giganti, ki imajo za potrebe svojega delovanja podatkovne centre po vseh kontinentih, zaradi česar potrebujejo vedno zmogljivejše povezave med njimi.Svetovni splet se je v slabih treh desetletjih ...