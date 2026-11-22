Letošnjega prvega marca je Iran z brezpilotniki vrste shahed zadel dva podatkovna centra ameriške družbe Amazon Web Services (AWS) v Združenih arabskih emiratih. Šlo je za prvi nameren napad na velik objekt takšnega tipa v vojni, ki je sodeč po dogodkih, ki so sledili, odprl Pandorino skrinjico. Poleg objektov v ZAE je bil takrat prizadet še tretji, v Bahrajnu, le da ni jasno, ali so tega prav tako ciljali namerno. Poškodbe so povzročile motnje v nekaterih storitvah na širšem območju, kot so bančna plačila in naročanje prevozov, obenem pa tudi izgubo podatkov. Septembra so v AWS po dolgotrajnih poskusih naposled presodili, da podatkov nekaterih strank ne bo mogoče obnoviti in so torej trajno izgubljeni. Podjetje sicer na prizadetih območjih odtlej ni zaračunavalo storitev in je strankam ...