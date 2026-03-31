Podatkovni centri umetne inteligence segrevajo življenja milijonov ljudi

Ogromni podatkovni centri, ki poganjajo umetno inteligenco, porabljajo ogromne količine energije, obenem pa nove raziskave kažejo, da imajo še drug skrb vzbujajoč vpliv, podatke povzema CNN. Ustvarjajo »toplotne otoke«, segrevajo zemljo okoli sebe do devet stopinj Celzija in segrevajo življenje več kot 340 milijonov ljudi.

V našem razumevanju vplivov podatkovnih centrov še vedno obstajajo velike vrzeli, čeprav njihovo število narašča, je dejal Andrea Marinoni, izredni profesor skupine za opazovanje Zemlje na Univerzi v Cambridgeu in avtor študije, ki, kot navaja CNN, še ni bila strokovno pregledana.

Avtorji so se odločili poglobiti v premalo raziskan vpliv, toploto, ki jo sproščajo centri med svojimi energetsko intenzivnimi procesi, vključno z računanjem in napajanjem hladilnih sistemov. Da bi to naredili, so si v zadnjih 20 letih ogledali podatke o temperaturi z oddaljenih senzorjev in jih preslikali glede na lokacije »hiperskalerjev« umetne inteligence – ogromnih podatkovnih centrov, ki gostijo na tisoče strežnikov in se lahko raztezajo na več kot milijon kvadratnih metrih, večinoma zgrajenih v zadnjem desetletju.

Osredotočili so se na več kot 6000 podatkovnih centrov, ki so stran od gosto poseljenih urbanih območij, saj je bilo manj verjetno, da bodo na površinske temperature okoli njih vplivali drugi dejavniki, kot sta proizvodnja ali ogrevanje domov. Raziskovalci so izločili tudi sezonske vplive, trende globalnega segrevanja in druge vplive.

Ugotovili so, da so se površinske temperature po začetku obratovanja podatkovnega centra v povprečju zvišale za približno dve stopinji Celzija. V skrajnih primerih se temperature v okolici povečajo za do približno 9,1 stopinje Celzija.

FOTO: Jim Vondruska/Reuters

Nepojasnjeni dvigi temperatur

Raziskovalci so ugotovili, da so bila ta zvišanja dosledna po vsem svetu. V mehiški regiji Bajio, ki je postala središče podatkovnih centrov, je, denimo, študija v zadnjih 20 letih odkrila nepojasnjen dvig temperature za približno 3,6 stopinje Celzija. Podobno situacijo so opazili v Aragonu v Španiji, evropskem središču za hiperskalne podatkovne centre umetne inteligence, kjer so izmerili zvišanje temperature za 3,6 stopinje, v sosednjih provincah pa se ni ponovilo.

Presenetljivo je, da vplivi niso bili omejeni na neposredno okolico podatkovnega centra; zvišanje temperature je prizadelo območja do skoraj deset kilometrov stran, je pokazala raziskava, in je prizadelo več kot 340 milijonov ljudi.

Znanstveniki pravijo, da so ugotovitve še posebej skrb vzbujajoče, saj naj bi podatkovni centri umetne inteligence v prihodnjih nekaj letih doživeli razcvet, ti dvigi temperature pa prihajajo v časih, ko onesnaževanje, ki segreva planet, že povzroča ekstremne vročinske valove po vsem svetu.

Dramatičen vpliv na družbo

Načrtovana širitev podatkovnih centrov bi lahko imela »dramatičen vpliv na družbo« v smislu okolja, blaginje ljudi in gospodarstva, je dejala Marinonijeva.

Deborah Andrews, zaslužna profesorica oblikovanja za trajnost in krožnost na Univerzi London South Bank, ki ni bila vključena v raziskavo, je dejala, da obstaja veliko pomislekov glede vplivov podatkovnih centrov, vendar je bil to prvi članek, ki se osredotoča na toploto, ki jo proizvajajo.

Umetna inteligenca se razvija hitreje kot trajnostni sistemi

»Zdi se, da 'hitenje za zlatom umetne inteligence' prevlada nad dobro prakso in sistemskim razmišljanjem,« je dejala, »in se razvija veliko hitreje kot kateri koli širši, bolj trajnostni sistemi.«

Drugi strokovnjaki pravijo, da so potrebne nadaljnje raziskave za potrditev rezultatov. Študija ponuja »nekaj zanimivih številk«, vendar se poročani učinki »zdijo zelo visoki«, je dejal Ralph Hintemann, višji raziskovalec na Inštitutu Borderstep za inovacije in trajnost. »Kar zadeva podnebne spremembe, ostajajo emisije, ki nastanejo pri proizvodnji energije za podatkovne centre, bolj skrb vzbujajoč vidik,« je dodal.

Marinonijeva si želi, da bi raziskava sprožila več razprav o tem, kako zmanjšati vplive umetne inteligence. »Morda je še vedno čas, da razmislimo o možnosti drugačne poti ... ne da bi to vplivalo na povpraševanje po umetni inteligenci in njeno sposobnost zagotavljanja napredka človeštvu,« je dodal.