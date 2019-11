Podelili Preglove nagrade za doktorska dela

Preglove nagrade so imenovane po kemiku slovenskega rodu Frideriku Preglu (1869-1930), ki je bil rojen v Ljubljani in je bil dobitnik Nobelove nagrade za kemijo za leto 1923.

Kemijski inštitut podeljuje več nagrad in priznanj za znanstveno-raziskovalno delo, imenovanih po kemiku slovenskega rodu Frideriku Preglu. Tokrat so jih podelili za izjemna doktorska dela. Prejeli so jih dr. Ana Bjelić za delo o katalitskih pretvorbah derivatov lignina, dr. Fabio Lapenta za delo o proteinskem inženiringu in dr. Tea Lenarčič za delo o molekularni evoluciji proteinskih domen za vezavo na površino celice.ki je doktorirala lani na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, je delo napisala pod mentorstvom Blaža Likozarja, v njem pa opisuje razvoj mikrokinetičnega modela za katalitsko pretvorbo derivatov lignina. Lignin je ena glavnih sestavin biomase in obetaven obnovljiv vir kemikalij in goriv. Ker se njegova struktura v različnih virih biomase razlikuje, končni produkti po katalitski pretvorbi niso vedno enake kakovosti. Natančen model katalitske pretvorbe bi ta problem lahko rešil. Z mikrokinetičnim modelom je nagrajenka postavila temelje za razvoj modelov, ki bodo potrebni pri načrtovanju in gradnji fleksibilnih biorafinerij.ki je doktoriral letos na medicinski fakulteti, se je v svojem delu pod mentorstvom Romana Jerale ukvarjal s proteinskim inženiringom oziroma de novo dizajnom proteinov. Dizajniranje novih na zaporedju temelječih proteinskih struktur, ki jih v naravi ni, je izziv na področju strukturne biologije predvsem zaradi njihove potencialne uporabnosti v medicinske ali biotehnološke namene.Preglovo nagrado je prejela tudiki je doktorirala lani, prav tako na medicinski fakulteti, delo pa je pisala pod mentorstvom Gregorja Anderluha in Marjetke Podobnik. Preučevala je molekularno evolucijo proteinskih domen za vezavo na površino celic, ki so razširjene pri patogenih mikroorganizmih in nekaterih toksičnih višjih organizmih. V delu je pokazala, kako je natančno poznavanje zgradbe bioloških molekul pomembno za razumevanje delovanja celic in mikroorganizmov. Rezultati imajo tudi široko praktično vrednost, saj so preučevani proteini prisotni v nekaterih mikroorganizmih, ki napadajo gospodarsko pomembne poljščine.