Podelitev Nobelove nagrade za fiziko

V Stockholmu danes nadaljujejo razglasitev Nobelovih nagrajencev. Danes je na vrsti nagrada za fiziko. Že lani se je ugibalo, ali bo romala v roke avtorjem prve fotografije črne luknje iz središča galaksije Messier 87, ki je od nas oddaljena okoli 53 milijonov svetlobnih let. Posnetek so javnosti predstavili aprila lani. Med favoriti sta tako Američanin Nemec, ki sta bila člana mednarodnega sodelovanja.Lani so Nobelovo nagrado za fiziko prejeli Američan kanadskega rodu James Peebles, ki je raziskoval nekatera temeljna vprašanja v kozmologiji, ter Švicarja Michel Mayor in Didier Queloz za odkritje prvega eksoplaneta oziroma planeta zunaj našega osončja . Danes jih poznamo že več kot 4000, še več tisoč pa jih je v postopku potrjevanja.Teden Nobelovih nagrad se začne s podelitvijo Nobelove nagrade za fiziologijo in medicino. Letos so jo prejeli Američana Harvey J. Alter in Charles M. Rice ter Britanec Michael Houghton za odkritje virusa hepatitisa C. Njihovo odkritje je vodilo v razvoj zdravila, s katerim lahko premagajo to bolezen, ki napade jetra.