Podeljene nagrade za izjemne znanstvene dosežke

Na slavnostni podelitvi v Cankarjevem domu, so danes podelili 15 nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, ki mu predseduje Nataša Vaupotič, je za leto 2025 podelil 15 nagrad in priznanj. Prestižni Zoisovi nagradi za življenjsko delo sta prejela Tatjana Avšič Županc za delo na področju medicinske virologije in Tomaž Pisanski za delo na področju diskretne matematike.

Franc Vrečer je prejel Puhovo nagrado za življenjsko delo na področju razvoja farmacevtskih izdelkov in tehnoloških procesov v industriji, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije pa Uroš Seljak za prispevek k prepoznavnosti Slovenije na področju kozmologije in astrofizike.

Kot je v nagovoru poudaril premier Robert Golob, raziskovalke in raziskovalci s svojim delom vsak dan dokazujejo, da znanost v Sloveniji ne živi le v laboratorijih in inštitutih, temveč se dotika vsakdanjega življenja.

»Znanost vodi Slovenijo v prihodnost. Je ključ do trajnostnega razvoja, miru in blaginje prihodnjih generacij,« je poudaril. »Slovenija potrebuje znanost, znanost pa Slovenijo, državo, ki verjame v njen razum, veličino in luč, ki vodi v skupno prihodnost,« je dodal.