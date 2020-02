FOTO:Pogovor s slovenskimi uporabnicami: »Tiktok je še vedno pozitivno družbeno omrežje«

41 odstotkov uporabnikov tiktoka je starih od 16 do 25 let. Od vsega začetka to družbeno omrežje množično uporabljajo tudi mlajši od 16 let, v zadnjih mesecih pa raste število uporabnikov, ki so starejši od 30.



Pomembna je vidnost na strani For You

Tako je videti, ko nekdo naredi duet. Posnetek na desni je nastal najprej, nato je uporabnik na levem zaslonu naredil duet. FOTO: Tiktok/@sunnychopra

Mali slovar tiktoka

Tiktok: Družbeno omrežje, ki temelji na videoposnetkih. Dolgi so lahko od 15 do 60 sekund. Tudi za sam posnetek se uporablja poimenovanje tiktok.



Stran For You: Stran, na kateri so zbrani posnetki in obstaja možnost, da posnetek nekoga iz Slovenije vidi nekdo v ZDA, pa čeprav mu ne sledi. Stran naj bi bila prilagojena uporabniku, ustvarjalci pa za večjo vidnost na omenjeni strani lahko poskrbijo z uporabo primernih ključnikov in zanimivo vsebino, zaradi katere si bo nekdo posnetek ogledal do konca, ga všečkal, komentiral in se tudi odzval.



Duet in react: Dva posebna načina odzivanja na tiktoku. Če ima ustvarjalec pri nastavitvah ti dve funkciji omogočeni, lahko preostali naredijo z njim duet (slika ob sliki), lahko pa se odzovejo s tako imenovanim reactom, pri katerem je originalni posnetek manjša slika v kotu.



Meet and greet: Srečanje oboževalcev z enim ali več ustvarjalci na tiktoku. Določeni tiktokerji imajo kar veliko število sledilcev, kar se potem iz virutalnega v realni svet lahko prenese tudi tako, da tiktokerji organizirajo srečanja. Na teh dogodkih se z oboževalci fotografirajo, skoraj obvezno pa je tudi snemanje tiktoka.





Oboževalci in žaljivi komentarji

Slovenske uporabnice tiktoka: clappmommy (več kot 12.000 sledilcev), riya_damyanti (več kot 18.000 sledicev) in babiviky (več kot 25.000 sledilcev). FOTO: Leon Vidic/Delo



Starši bi morali vedeti, kaj je tiktok

Clappmommy nam je nekaj dni pred objavo članka sporočila, da je imela na tiktoku 55-urni prenos v živo. Med njim ni spala, ampak je skupaj s svojimi sledilci poslušala glasbo, šli so se uganke, razne igre, veliko so se pogovarjali. V določenem trenutku jo je spremljalo 230 ljudi, končna številka uporabnikov, ki so se priključili prenosu, pa je bila okoli 10.000.

Charli D’Amelio, 15-letna uporabnica tiktoka, ki je v kratkem času dobila ogromno število sledilcev in postala tiktok slavna. FOTO: Tiktok/@charlidamelio

Tiktok slava

Za tiktok slavo je značilno, da je lahko zelo hitra. Slaven znotraj te skupnosti je resnično lahko postal vsak, vsebina ustvarjalcev se je širila na različne konce sveta. Posebno hitro slavo (brez neke predhodne podlage) je dosegla 15-letnica Charlie D'Amelio. Na tiktoku je, tako kot številni drugi, plesala, uspelo pa ji je pritegniti milijonsko pozornost (zdaj ima čez 21 milijonov sledilcev). Dekle se je moralo soočiti tudi z negativnim odzivom, saj ni manjkalo tiktokov in komentarjev, ki so izražali mnenje, da je vsa ta pozornost nezaslužena in da Charlie ni nič posebnega. »Čisto preveč sovražnih komentarjev dobi,« vse skupaj komentira slovenska tiktokerka babiviky. »Nikomur ne škodi in meni se to zdi pretirano,« doda.



Charile je svojo tiktok slavo potencirala s tem, ko se je pridružila posebni skupini ustvarjalcev, ki snemajo skupaj v hiši, imenovani Hype House. Hiša je v Los Angelesu, nekateri tiktokerji pa tam tudi dejansko živijo. Oboževalci tako lahko na skupnih posnetkih spremljajo priljubljene tiktokerje, kot so Lil huddy, Nick Austin, Alex Warren …



V zadnjem obdobju so se tiktoku pridružili tudi številni igralci, pevci in vplivneži, ki so uspešni na drugih družbenih omrežjih. »Na tiktoku sem,« je na svojem prvem posnetku dejal ameriški igralec Kevin Hart. »Očka, nehaj,« je takoj zatem slišati otroški glas, ki doda, da se tiktok ne snema tako. »Snemam tikok ljubica, torej to mora biti, kako delaš tiktok,« odgovori Hart. Zabaven video je kar dober prikaz tega, kako je pri tiktoku, če ste starejši od 30 let: ne boste se takoj znašli, vse vam bo čudno in ne boste vedeli, kaj točno naj počnete. Slovenska tiktokerka riya_damyanti sicer ocenjuje, da so se slavni na tiktoku do zdaj že dobro znašli. »Ugotovili so, da je to eno najbolj priljubljenih omrežij, zato so se vključili. Kažejo nam zakulisje dogajanja, se promovirajo in mislim, da so se zelo dobro vključili.«

»Meni je boljši kot instagram,« pove, ena od treh slovenskih uporabnic tiktoka , s katerimi smo se pogovarjali o trenutno najbolj vročem družbenem omrežju. Dekleta, stara med 20 in 25 let, so ene izmed najbolj priljubljenih ustvarjalcev na tiktoku v Sloveniji, in ko govorijo o tem družbenem omrežju, je videti, da je to nekaj, kar so povsem ponotranjile. Tudi zato jih v tem prispevku navajamo z uporabniškimi imeni, ki jih imajo na tiktoku.Posnetki, dolgi do 60 sekund, so bili tisti, ki so pritegnili pozornost mlajše generacije, ki je navajena na vseprisotnost internetne povezave in hitro izgubi zanimanje. Tiktoku je s časovno omejitvijo posnetkov uspelo ustvarjalce prisiliti, da takoj preidejo k bistvu. Če tega ne naredijo, gredo uporabniki hitro naprej. »Tiktok omogoča prenos v živo, snemanje svojih zvokov, posnetkov, lahko se pogovarjaš. Neomejeno možnosti ima,« pravi. Sama ga ne opisuje kot boljšega od drugih družbenih omrežij, je pa zagotovo drugačen. Tudi zato, ker tvoj posnetek lahko vidi ves svet.Pomembna funkcija tiktoka je stran For You, kjer so izbrani posnetki, ki najbolje ustrezajo željam in interesom uporabnika. Tiktok pri uporabi hitro zabeleži, kateri posnetek si pogledal do konca, mogoče celo večkrat, kaj si všečkal, komu si začel slediti ... In uporabniki se trudijo, da bi bili njihovi videoposnetki takšni, da bi se na strani For You dobro odrezali.»Vsak tiktoker se trudi, da pride na stran For You in da raste s svojimi ogledi, saj več ko si tam, več ogledov imaš in več oboževalcev dobiš,« meni. »Tiktok mi omogoča večjo vidnost, zato je drugačen,« pravi. Kot pevka je namreč najprej poskušala opozoriti nase po facebooku, a je večji uspeh dosegla ravno s tiktokom. »Objavila sem svojo pesem in tiktok je zajel večji del populacije. Posnetek so videli tudi v različnih državah, od Češke do Romunije, Hrvaške, tudi ZDA,« pripoveduje. Začeli so deževati všečki, sledilci so jo spodbujali, število ogledov je raslo. »Res neverjetno.«Do pred kratkim je bil čar tiktoka v tem, da si lahko zelo hitro dobil oglede in nove sledilce. V zadnjih mesecih leta 2019, ko je to družbeno omrežje začelo postajati vse bolj priljubljeno, pa je večja izpostavljenost na strani For You postala malo težja. Jasno je, da je tiktok začel favorizirati dočene uporabnike. S tiktokom se torej dogaja podobno kot z drugimi uspešnimi družbenimi omrežji – gre v smer, ko se bo za izpostavljenost širši publiki treba bolj potruditi oziroma plačati.Tiktok je po besedah naših sogovornic še vedno pozitivna platforma. Opozarjajo sicer na žaljive in sovražne komentarje, ki jih je, kot pravijo, zelo veliko, tako v Sloveniji kot v svetu, a babiviky ima občutek, da vseeno prevladuje pozitivnost. »Veliko je uporabnikov, ki so pozitivni in želijo preprečiti sovražne komentarje. Zato po mojem ta aplikacija ni toksična, ker prevladujeta pozitiva in veselje.« Clappmommy pa doda: »Če imaš čas, da se ukvarjaš z mano, potem si moj oboževalec, ne hejter.«Da imajo res oboževalce, se je pokazalo na dveh srečanjih. Tako imenovani meet and greeti so priložnost, kjer se lahko sledilci v živo srečajo s tiktokerjem, ki mu sledijo. Naše sogovornice so sodelovale na dveh takih priložnostih. Na prvem srečanju, kjer se je zbralo nekaj bolj vidnih tiktokerjev, je bilo oboževalcev toliko, da so šli lahko skupaj na kegljanje. Na drugem srečanju, ki je potekalo pred kratkim v enem od ljubljanskih nakupovalnih centrov, pa je številka že narasla čez sto.»Bilo je fenomenalno,« opiše babiviky. »Bilo je veselo, zabavno, fotografirali smo se, podpisovali avtograme, snemali, se objemali, jokali. Doživeli smo vse, kar se je dalo,« opiše riya_damyanti. »Oboževalci in njihovi starši so zelo prijazni,« doda clappmommy. »Spoznala sem toliko ljudi, slovenske tiktokerje, ki so mi pri srcu. Brez meet and greeta se to ne bi zgodilo in zelo sem vesela, da sem imela to možnost,« pa pravi babiviky.Tiktok je zagotovo nekaj, na kar bi morali biti pozorni tudi starši. Uporabniki tiktoka so mladi, po oceni naših sogovornic so v Sloveniji celo malo mlajši kot, denimo, v ZDA. »Polovica staršev verjetno ne ve, da imajo njihovi otroci tiktok,« meni babiviky. Zato je dobro poznati aplikacijo, vedeti, kakšne funkcije ima in kakšna tveganja se lahko pojavijo. Na Safe.si opozarjajo, da lahko na posnetkih razkrijemo svojo lokacijo, pojavijo se lahko žaljivi in sovražni komentarji. Možno je, da si kdorkoli prenese posnetek, a v nastavitvah se da to preprečiti. Prav tako so na voljo druge možnosti, s katerimi imamo nadzor nad tem, kdo naš posnetek vidi in kdo ga lahko deli. »Mojih staršev ne moti, včasih naredim tudi tiktok o njih. Smejejo se z mano in me podpirajo,« pove babiviky.Tako kot za vsako družbeno omrežje tudi za tiktok velja: odgovorno je treba pristopiti k uporabi. Zato sta razumevanje in pogovor z otrokom tudi glede tiktoka zelo pomembna. Zapomniti si velja tudi, da samo zato, ker je nekaj novo, mogoče deloma nerazumljivo, še ne pomeni, da je grozno in slabo. Tiktok je denimo uporabnikom dal nek kanal, kjer lahko pokažejo svojo ustvarjalnost in tudi zato je mladim tako všeč. Ali kot je dejala babiviky: »Na tiktoku si nekako oddahnem od življenja, se sprostim in ga delam zase.«