    Znanoteh

    Pogumna napoved: Vsako gospodinjstvo bo imelo po tri ali štiri robote

    Kot prvo pri nas ima njihovo celovito ponudbo podjetje Plan-net roboti. Cene znašajo od nekaj tisočakov do vrednosti boljšega avtomobila.
    Veliko zanimanja sta leta 2021 vzbudila Tone in Pavla, prva robota pri nas, ki sta začela prinašati ter odnašati hrano in pijačo. V kavarni Park na Bledu so se za to odločili, da bi razbremenili natakarje, ki na dan prehodijo več kilometrov. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Veliko zanimanja sta leta 2021 vzbudila Tone in Pavla, prva robota pri nas, ki sta začela prinašati ter odnašati hrano in pijačo. V kavarni Park na Bledu so se za to odločili, da bi razbremenili natakarje, ki na dan prehodijo več kilometrov. FOTO: Matej Družnik
    Staš Ivanc
    27. 11. 2025 | 09:33
    7:53
    A+A-

    Po podatkih investicijske banke UBS naj bi globalni trg humanoidnih in štirinožnih robotov v naslednjem desetletju dosegel vrednost od 26 do 43 milijard evrov, kar ga uvršča med najhitreje rastoče trge prihodnosti. Humanoidni roboti že uporabljajo ista orodja kot ljudje, hodijo po stopnicah, komunicirajo in sodelujejo z zaposlenimi, štirinožni pa pomagajo športnikom in lahko gasijo manjše požare. Marko Femc, direktor podjetja Plan-net, ki kot prvo pri nas ponuja celovit nabor te vrste pomočnikov, napoveduje, da bo vsako gospodinjstvo v prihodnosti imelo po tri ali štiri robote.

    26–43

    milijard evrov naj bi bil v naslednjem desetletju vreden globalni trg humanoidnih in štirinožnih robotov

    Največji prednosti humanoidnih robotov, denimo, sta večnamenskost in naravna interakcija, zato se vse bolj uporabljajo v zdravstvu, izobraževanju, logistiki, proizvodnji in storitvenih dejavnostih, v katerih razbremenjujejo zaposlene pri rutinskih, ponavljajočih se ter težjih fizičnih opravilih, ki pogosto vodijo v poškodbe pri delu in izgorelost zaposlenih.

    Direktor podjetja Plan-net Marko Femc ocenjuje, da bo vsako gospodinjstvo v prihodnosti imelo tri ali štiri robote. FOTO: Staš Ivanc
    Direktor podjetja Plan-net Marko Femc ocenjuje, da bo vsako gospodinjstvo v prihodnosti imelo tri ali štiri robote. FOTO: Staš Ivanc

    Komercialni roboti z visoko stopnjo avtomatizacije, umetne inteligence in natančnosti pripomorejo k učinkovitosti, doslednosti in varnosti poslovanja. Njihove aplikacije so posebej izrazite v energetiki, civilni zaščiti, logistiki, varovanju, gostinstvu in maloprodaji, kjer opravljajo naloge, ki so za ljudi zahtevne, nevarne ali časovno potratne – od nadzora in pregledovanja objektov do čiščenja, dostave, spremljanja procesov in podpornih storitev za stranke.

    Za prodajo jih lahko uporabi vsako podjetje

    Tudi uporaba robotov, ki jih ponuja Plan-net, je po besedah Femca gotovo primerna v hotelih, restavracijah, turističnih krajih, predvsem za promocijo. »Roboti so zelo zelo zanimivi: znajo govoriti, znajo se gibati in znajo dajati informacije. Na ta način jih lahko uporabi dobesedno vsako podjetje, ki se ukvarja s kakršnokoli prodajo produktov ali storitev. Tudi v gostinstvu imajo potencial, da sprejmejo, prinesejo ali odnesejo naročilo. Roboti se znajo gibati po prostoru in se izogibati oviram, lahko se tudi pogovarjajo,« povzema Femc.

    Pozdrav prihodnosti FOTO: Staš Ivanc
    Pozdrav prihodnosti FOTO: Staš Ivanc

    V skupini Plan-net, sicer vodilnem ponudniku fotovoltaičnih rešitev v regiji in enem večjih ponudnikov kitajskih avtomobilov v Sloveniji, ki letos zaznamuje dve desetletji delovanja, so vstopili v novo obdobje razvoja. Na področje robotike so se podali v partnerstvu z vodilnimi kitajskimi proizvajalci humanoidnih, štirinožnih in komercialnih robotov, kot so Deep Robotics, Ubtech in Unitree. Femc je še dodal, da je njihovo poslanstvo že od začetka enako: prepoznati trende, ki oblikujejo prihodnost, in jih približati ljudem. Njihovo celovito ponudbo robotov, ki imajo tudi ustrezne certifikate za prodajo ter delovanje na slovenskem trgu in trgu EU, pa razume ne le kot tehnološki, ampak tudi družbeni prehod v prihodnost.

    Prvo aplikacijo robotov bodo izvedli v prodajnih salonih za avtomobile, kjer bodo roboti podajali informacije. Se pravi, da bodo sprejeli gosta, ga pozdravili, vprašali, kaj ga zanima, nato ga bodo pripeljali do dotičnega vozila in mu podali vse informacije, ki jih zanimajo, od tehničnih podatkov do cene. Vsi ti roboti so opremljeni s (klepetalnim robotom) chatgpt oziroma podobnimi aplikacijam, ki delujejo v realnem času, in so se sposobni pogovarjati o zgodovini, matematiki, vesolju, o čemerkoli.

    Prvo aplikacijo robotov bodo izvedli v prodajnih salonih za avtomobile.

    Kompaktni robopes pozna več trikov, med drugim zna narediti tudi salto. Foto Staš Ivanc
    Kompaktni robopes pozna več trikov, med drugim zna narediti tudi salto. Foto Staš Ivanc

    »Zato so lahko tudi zelo družabni oziroma bodo to še postali. Pomembno je tudi to, da si ti roboti vse zapomnijo. To bi lahko bilo zelo uporabno pri, recimo, starejših ljudeh, ki bodo potrebovali družbo, roboti pa jim bodo pomagali spomniti se na stvari, jih na kaj opomniti, denimo, kdaj vzeti tablete, kdaj jesti, kdaj se odpraviti v službo,« pravi Femc. Njegova ocena, da bo vsako gospodinjstvo v prihodnosti imelo tri ali štiri robote, pa se bo uresničila, ne ker eden ne bi mogel vsega opraviti, ampak ker ne bo mogel početi vsega hkrati.

    Vse večji spekter uporabe

    Novi poslovni steber podjetja Plan-net se že povezuje z vodilnimi slovenskimi organizacijami tako v gospodarstvu (energetiki) kot športu. Strateško partnerstvo z nogometnim klubom Olimpija že zdaj vključuje tudi segment robotike, ki se uvaja na zelenih površinah. »V NK Olimpija Ljubljana se zavedamo pomena inovacij ter naprednih tehnologij pri razvoju športne odličnosti in navijaške izkušnje. Plan-netovi roboti so že del naših procesov – od podpornih nalog do interakcije z navijači. Ponosni smo, da sodelujemo s podjetjem, ki deli naše vrednote – vizijo, vztrajnost in strast do presežkov,« je na nedavni predstavitvi v salonu podjetja Plan-net v Kamniku pod Krimom poudaril direktor NK Olimpija Igor Barišić.

    Plan-net se že povezuje z gospodarstvom in športom. V NK Olimpija roboti opravljajo vse od podpornih nalog do interakcije z navijači, v Petrolu pa z njimi poskušajo izboljšati izkušnjo strank in podpreti zaposlene. FOTO: Staš Ivanc
    Plan-net se že povezuje z gospodarstvom in športom. V NK Olimpija roboti opravljajo vse od podpornih nalog do interakcije z navijači, v Petrolu pa z njimi poskušajo izboljšati izkušnjo strank in podpreti zaposlene. FOTO: Staš Ivanc

    Direktor za povečevanje produktivnosti z digitalizacijo in umetno inteligenco pri Petrolu Sašo Pašič pa je dodal: »Humanoidne robote uvajamo zato, da preverimo, kako nove tehnologije lahko izboljšajo izkušnjo strank in podprejo zaposlene. Pilotni projekt nam bo pomagal razumeti, kje robotika resnično prinaša dodano vrednost in kako jo v prihodnje lahko odgovorno vključimo v svoje storitve.«

    Kakor je povedal za Delo, je to razmeroma nova tehnologija, ki je postala dostopna in se bo razvijala v naslednjem desetletju. »Zato smo pilotno pristopili k preizkušanju: skozi ta projekt bomo prepoznali, kje in kako bomo to tehnologijo uporabljali. Predvideli smo različne scenarije uporabe, tudi na prodajnih mestih. Zaradi sedanjega regulatornega in pravnega okvira smo sicer omejeni, kaj smemo početi s temi stroji, zato jih bomo v prvi fazi uporabljali kot način napredne komunikacije s strankami, hkrati pa bomo v tem času, ko regulativa še nastaja, prepoznavali, kako bo v prihodnosti robotika uporabna za nas,« je pojasnil Pašič.

    Naprednejši štirinožci bi lahko pomagali človeku tudi pri gašenju požara. FOTO: Staš Ivanc
    Naprednejši štirinožci bi lahko pomagali človeku tudi pri gašenju požara. FOTO: Staš Ivanc

    Kmalu bo vsakdo lahko programiral robota

    Po besedah Marka Femca se cene za enostavnejše štirinožce, ki še nimajo umetne inteligence, začnejo pri treh in pet tisoč evrih in sežejo do 50 tisočakov; takšne je mogoče že natančno programirati. Osnovni humanoidni roboti brez možnosti programiranja stanejo od 20.000 do 30.000 evrov, za odprtokodne robote, ki jih lahko prilagodimo lastnim aplikacijam, da počnejo, kar želimo, pa je treba odšteti od 50.000 do 150.000 evrov. Strojna oprema je razvita, za programiranje pa je potrebnega še nekaj znanja. »Pričakujemo, da bo v pol do enega leta grafični vmesnik, če mu lahko tako rečemo, tako preprost, da ne bo treba biti doktor znanosti, da boš lahko programiral robota,« je poudaril sogovornik.

    Strojna oprema je razvita, za programiranje pa je potrebnega še nekaj znanja.

    Roboti se lahko naučijo več trikov; model na fotografiji zna prinesti žogo na nogometno igrišče. FOTO: Staš Ivanc
    Roboti se lahko naučijo več trikov; model na fotografiji zna prinesti žogo na nogometno igrišče. FOTO: Staš Ivanc

    Več iz teme

    robotitehnologijaPlan-netMarko Femc

