Polimerne membrane za prihodnost

Aljaž Pogorelec je zaposlen na Kemijskem inštitutu, na Odseku za polimerno kemijo in tehnologijo.
To je krioelektronski mikroskop. Pri krioelektronski mikroskopiji je velikokrat najbolj zahteven del predpriprava vzorca, saj ga moramo zamrzniti pod zelo specifičnimi pogoji. Prednost je v tem, da lahko v skoraj nespremenjenem stanju opazujemo zelo majhne strukture nanometrskih dimenzij, kot so virusi in proteini ali v mojem primeru samourejene polimerne strukture. Zaradi neposrednega opazovanja so rezultati pogosto manj abstraktni kot pri drugih karakterizacijskih tehnikah, vseeno pa moramo biti pozorni pri interpretaciji mikroskopskih slik, saj so te na koncu še vedno 2D-projekcije 3D-resničnosti.
V znanosti cenim predvsem svobodo, ki jo imam pri delu, saj lahko s svojimi odločitvami pri načrtovanju eksperimentov bistveno vplivam na to, v katero smer bom zapeljal raziskovanje. Delo je zelo razgibano, v službi si tako rekoč nikoli niti dva tedna nista enaka.
Lahko bi pomagalo poglobiti razumevanje povezave med strukturo polimerov in njihovimi samourejenimi strukturami. Tako bi v prihodnosti denimo lahko izboljšali lastnosti samourejenih polimernih membran z različnimi nameni uporabe, kot so dostavni sistemi za zdravila, miniaturni nanoreaktorji in nanosenzorji, umetni celični modeli ter membrane za razsoljevanje vode.
Zares v bistvu šele takrat, ko se mi je po zaključku študija ponudila priložnost za tovrstno delo. Po tej poti pa sta me verjetno vodila analitični tip razmišljanja in zanimanje za reševanje kompleksnih problemov.
Že od nekdaj se rad ukvarjam s športom, v zadnjih letih kombiniram predvsem fitnes in tek. Za sprostitev in odklop od dela pogosto zahajam v naravo, glede katere imamo v Sloveniji res srečo.
Predanost. Najuspešnejši znanstveniki svojemu delu največkrat posvetijo večji del kariere, saj se najpomembnejši rezultati ponavadi ne izoblikujejo čez noč.
To je težko napovedati. Glede na enormna vlaganja morda umetna inteligenca, sploh ko bo z napredkom robotike lahko še bistveno bolj razširjena v vsakdanjem življenju.
Osebno me takšna odprava ne mika preveč, pa tudi sicer menim, da smo od nje s trenutno tehnologijo še kar precej oddaljeni.
V teoriji se lepo sliši jedrska fuzija, vendar ne vem, ali bomo ravno kmalu dočakali rentabilen tip reaktorja. Pričakujem, da bodo viri energije ostali razpršeni, z nadaljnjim postopnim opuščanjem fosilnih goriv. Veliko dobrega bi za obnovljive vire prineslo učinkovitejše shranjevanje presežkov energije, kar se tudi ogromno raziskuje.
Glede na to, da po izobrazbi prihajam iz farmacevtske smeri, morda z Alexandrom Flemingom. Neverjetno, kako je njegovo pravzaprav naključno odkritje penicilina kot prvega antibiotika spremenilo svet, saj smo bili še pred sto leti skoraj povsem nemočni pri zdravljenju danes obvladljivih bakterijskih okužb.
Od slovenskih poljudnoznanstvenih revij se mi zdi v redu Življenje in tehnika, ki ima širok nabor tem in dolgo tradicijo izhajanja. Veliko kakovostnih vsebin je danes mogoče najti tudi na youtubu, pri čemer nikoli ne škodi dodatno preveriti informacij, sploh če smo v dvomu in pri bolj kontroverznih vprašanjih.
Zanimivo je, da lahko kemijsko zelo podobni polimeri tvorijo membrane z bistveno različnimi lastnostmi zgolj zato, ker so enote v njihovih molekulah organizirane drugače. To je dober primer, kako za lastnosti materiala ni pomembno samo, iz česa je, temveč tudi, kako je sestavljen na molekularni ravni.
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