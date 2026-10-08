Polimerne membrane za prihodnost

Aljaž Pogorelec je zaposlen na Kemijskem inštitutu, na Odseku za polimerno kemijo in tehnologijo.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

To je krioelektronski mikroskop. Pri krioelektronski mikroskopiji je velikokrat najbolj zahteven del predpriprava vzorca, saj ga moramo zamrzniti pod zelo specifičnimi pogoji. Prednost je v tem, da lahko v skoraj nespremenjenem stanju opazujemo zelo majhne strukture nanometrskih dimenzij, kot so virusi in proteini ali v mojem primeru samourejene polimerne strukture. Zaradi neposrednega opazovanja so rezultati pogosto manj abstraktni kot pri drugih karakterizacijskih tehnikah, vseeno pa moramo biti pozorni pri interpretaciji mikroskopskih slik, saj so te na koncu še vedno 2D-projekcije 3D-resničnosti.

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Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Aljaž Pogorelec FOTO: osebni arhiv

Zakaj imate radi znanost?

Ukvarjam se s posebno vrsto polimerov, pri katerih je en del molekule topen v vodi, drug pa ne. Zaradi te lastnosti se takšni polimeri v vodi samourejajo v večje strukture, lahko tudi membranske, kar je zelo podobno nastanku celičnih membran iz fosfolipidov v naravi. Konkretno me zanima, kako lahko s strukturo polimerov vplivam na lastnosti nastalih membran. Med drugim smo z našo raziskovalno skupino ugotovili že, da lahko s posnemanjem fosfolipidov in razdelitvijo v vodi netopnega dela polimera iz ene v dve verigi nekoliko stanjšamo debelino nastalih membran ter jih tako naredimo bolj podobne biološkim.

V znanosti cenim predvsem svobodo, ki jo imam pri delu, saj lahko s svojimi odločitvami pri načrtovanju eksperimentov bistveno vplivam na to, v katero smer bom zapeljal raziskovanje. Delo je zelo razgibano, v službi si tako rekoč nikoli niti dva tedna nista enaka.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Lahko bi pomagalo poglobiti razumevanje povezave med strukturo polimerov in njihovimi samourejenimi strukturami. Tako bi v prihodnosti denimo lahko izboljšali lastnosti samourejenih polimernih membran z različnimi nameni uporabe, kot so dostavni sistemi za zdravila, miniaturni nanoreaktorji in nanosenzorji, umetni celični modeli ter membrane za razsoljevanje vode.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

Zares v bistvu šele takrat, ko se mi je po zaključku študija ponudila priložnost za tovrstno delo. Po tej poti pa sta me verjetno vodila analitični tip razmišljanja in zanimanje za reševanje kompleksnih problemov.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Že od nekdaj se rad ukvarjam s športom, v zadnjih letih kombiniram predvsem fitnes in tek. Za sprostitev in odklop od dela pogosto zahajam v naravo, glede katere imamo v Sloveniji res srečo.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Predanost. Najuspešnejši znanstveniki svojemu delu največkrat posvetijo večji del kariere, saj se najpomembnejši rezultati ponavadi ne izoblikujejo čez noč.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

To je težko napovedati. Glede na enormna vlaganja morda umetna inteligenca, sploh ko bo z napredkom robotike lahko še bistveno bolj razširjena v vsakdanjem življenju.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Osebno me takšna odprava ne mika preveč, pa tudi sicer menim, da smo od nje s trenutno tehnologijo še kar precej oddaljeni.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

V teoriji se lepo sliši jedrska fuzija, vendar ne vem, ali bomo ravno kmalu dočakali rentabilen tip reaktorja. Pričakujem, da bodo viri energije ostali razpršeni, z nadaljnjim postopnim opuščanjem fosilnih goriv. Veliko dobrega bi za obnovljive vire prineslo učinkovitejše shranjevanje presežkov energije, kar se tudi ogromno raziskuje.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Glede na to, da po izobrazbi prihajam iz farmacevtske smeri, morda z Alexandrom Flemingom. Neverjetno, kako je njegovo pravzaprav naključno odkritje penicilina kot prvega antibiotika spremenilo svet, saj smo bili še pred sto leti skoraj povsem nemočni pri zdravljenju danes obvladljivih bakterijskih okužb.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Od slovenskih poljudnoznanstvenih revij se mi zdi v redu Življenje in tehnika, ki ima širok nabor tem in dolgo tradicijo izhajanja. Veliko kakovostnih vsebin je danes mogoče najti tudi na youtubu, pri čemer nikoli ne škodi dodatno preveriti informacij, sploh če smo v dvomu in pri bolj kontroverznih vprašanjih.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Zanimivo je, da lahko kemijsko zelo podobni polimeri tvorijo membrane z bistveno različnimi lastnostmi zgolj zato, ker so enote v njihovih molekulah organizirane drugače. To je dober primer, kako za lastnosti materiala ni pomembno samo, iz česa je, temveč tudi, kako je sestavljen na molekularni ravni.