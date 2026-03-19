Politika je vsaj okoli znanosti poenotena

Lani 834,7 milijona evrov za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Slovenska znanost je dobra, na nekaterih področjih odlična, potrjujejo rezultati. V zadnjih letih se je ustalilo tudi financiranje, potem ko je pred dobrim desetletjem po obdobju krize področje životarilo. Še vedno pa se zelo zatika pri prenosu znanja v gospodarstvo in družbo. Stranke so tu bolj ali manj enotne, da je še naprej treba skrbeti za ustrezno financiranje temeljne znanosti, hkrati povečevati sredstva za inovacije in vzpostaviti ustrezen most med znanostjo in gospodarstvom. Gre namreč za področji, ki lahko korenito spremenita družbo, dober primer je aktualni razcvet uporabe umetne inteligence. »Več vlad je delo povečini nadaljevalo tam, kjer so ga prejšnje končale, in tudi zato so rezultati danes vidni. Znanost je očitno eno redkih področij, kjer politika še zmore najti skupni ...