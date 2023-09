Polne dvorane igričarjev v pocovidnih časih

V nadaljevanju preberite:

Za tiste, ki si želijo v živo izkusiti stvarne dimenzije industrije računalniških in videoiger, že od nekdaj velja napotek, da morajo obiskati katerega od največjih tovrstnih svetovnih sejmov. Šele sredi orjaških dvoran, kjer človeka z ene strani naskoči trušč bombastičnih napovednikov aktualnih naslovov, z druge pa gneča nepregledne množice, je mogoče na naježeni koži začutiti, da gre za največjo razvedrilno panogo, kar jih je – ne le ta hip, temveč tudi v prihodnosti. In to tako v dobrih kot slabih ozirih, saj je utiranje poti skozi zrežiran in precej utrujajoč spektakel gigantskih prizorišč odlična prispodoba za branžo, ki se trudi stranke običajno navdušiti s površinsko udarnostjo, a pravo vrednost dejansko skriva v zaodrju. Spremljanje dogajanja zgolj prek interneta ali drugih medijev preprosto ni primerljivo.

Za Slovence je to običajno pomenilo romanje v Nemčijo, kjer so pred dobrimi dvajsetimi leti prvič pognali leipziški Games Convention, ta se je nedolgo zatem preselil v Köln in postal današnji Gamescom.