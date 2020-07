»Pomembno je, da se ob pravih trenutkih oglasimo v javnosti«

Minil je prvi mesec prvega triletnega mandata novega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Akad. prof. dr. Peter Štih je dvanajsti predsednik v 82-letni zgodovini te ustanove in šesti s področja humanistike. Vendar je bila prejšnja peterica (Rajko Nahtigal, France Kidrič, Fran Ramovš, Josip Vidmar in France Bernik) s področij jezikoslovja in književnosti, Štih pa je prvi zgodovinar. Z 59 leti je tudi eden najmlajših predsednikov. Ob predsedovanju Akademiji (možna sta dva mandata) ostaja redni profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na ljubljanski filozofski fakulteti. Do konca gimnazije ...