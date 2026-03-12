Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Lahko kupite toliko izdelkov MS, kolikor želite, po cenah, ki vas bodo zagotovo presenetile. MS Office 2021 Pro Plus stane le 31,25 EUR namesto 239 EUR, kar vam prinese veliko prihrankov.

Vključuje vse bistvene programe, kot so Word, Excel, Outlook, Access, Publisher in OneNote. Za Mac Office 2021 Home and Business za 48,99 EUR ponuja osnovne aplikacije. Če ste uporabnik Mac, ki se ukvarja z delom, domačimi projekti ali vodenjem podjetja, je ta ponudba vredna vaše pozornosti. Vso programsko opremo je treba za aktivacijo prenesti z uradne spletne strani MS, kar zagotavlja, da ni nobenih trikov.

Obiščite spomladansko razprodajo Keysoff in si zagotovite še več popustov. Zagotavljajo 24/7 podporo pri nakupu in namestitvu. Če je po pomoti zagotovljen pokvarjen licenčni ključ, ga bo Keysoff nemudoma zamenjal brez težav ali zamud.

62-odstotni popust za Microsoft Office (koda: SKK62)

FOTO: Century Genius LTD

Keysoff vam ne ponuja le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam zagotavljajo tudi vseživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate izvrstno priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 1500 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank. Za tehnično pomoč 24 ur na dan in vseživljenjske poprodajne storitve pišite Keysoffu: service@keysoff.com.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

Rabljeni programski ključi se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodajajo popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, različica OEM pa je vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.



Računalniška orodja (brez kode za popust)

Veliki paketi, nepremagljive cene

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: SKK62)

Nadgradite svoj računalnik na Windows 11 Pro za samo 13,05 EUR (redna cena 199 EUR) s kodo »SKK50« in uživajte v hitrejšem, varnejšem in s funkcijami bogatem operacijskem sistemu brez velikih stroškov. Vmesnik je bolj čist, večopravilnost je enostavnejša s Snap Layouts in več namizji, varnost pa je bistveno izboljšana z BitLocker šifriranjem in naprednimi zaščitami. Vgrajen je tudi Copilot, Windowsov pomočnik na osnovi umetne inteligence. Pomaga vam lahko povzemati strani, ustvarjati ideje ali hitro prilagajati nastavitve. Če želite povečati produktivnost, se izogniti naročninam in pametno nadgraditi svoj računalnik, je zdaj popoln čas za ukrepanje.

50-odstotni popust za operacijske sisteme Windows (koda: SKK50)

Naročnik oglasne vsebine je Century Genius LTD