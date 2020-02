Ponavljajoči se radijski izbruhi begajo astronome

Skrivnostni hitri radijski izbruhi (angl. fast radio burst, FRB) so postali še bolj skrivnostni, navajajo tuji mediji. Astronomi so namreč odkrili ponavljajoči se signal s 16-dnevnim vzorcem, ki izpodbija nekatere glavne teorije o njihovem izvoru. Izbruhi so gotovo stalnica v vesolju, a smo jih na Zemlji odkrili šele leta 2007, še več, do danes smo jih zaznali le peščico. Ključno vprašanje je, kaj jih povzroča. Ker so izbruhi redki, nenavadni in močni, je kot eden glavnih obveljal odgovor, da izvirajo iz nekega kataklizmičnega dogodka, kot je trčenje dveh zvezd.A ponavljajoči se vzorec to ovrže. Raziskovalci so signal z oznako FRB 180916.J0158+65 z novim kanadskim observatorijem CHIME/FRB prvič ujeli lani. Ugotovili so, da prihaja iz masivne spiralne galaksije, od nas oddaljene 500 milijonov svetlobnih let, navajajo v reviji Nature. V novi raziskavi, objavljeni na portalu arXiv, pa opisujejo, da obstaja štiridnevno aktivno obdobje, ko »izvir« oddaja izbruh, nato sledi 12-dnevno obdobje tišine.Kaj to pomeni, ne vedo, nagibajo pa se k razlagi, da izbruhi izvirajo iz nekega vrtečega se nebesnega telesa. Morda jih oddaja hitra nevtronska zvezda, morda je izbruh posledica kakšnega planeta, ki ustavi signal na poti proti Zemlji. Izbruhe lahko zmoti tudi zvezdni veter. Vzorec namiguje na vrtenje, vendar ni jasno, ali so vsi izbruhi ponavljajoči se, saj za to še nimajo dokazov.