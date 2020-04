Ponedeljkov meteoroid imel maso okoli dveh ton

V ponedeljek, 6. aprila ob 15:33 so na območju Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Lihtenštajna in Nemčije opazili zelo svetel meteor - t.i. superbolid.Mednarodno meteorska organizacija je doslej zbrala 579 poročil s strani očividcev. Po izračunih, ki jih je na podlagi analiz videoposnetkov superbolida, opravil Američan, je meteoroid z maso približno dveh ton vstopil v atmosfero v severni Avstriji na višini 33 km.Njegova relativna hitrost glede na Zemljo je znašala 17 km/s, sproščena energija ob dogodku pa je bila 0,05 kT TNT, kar je približno 100-krat manj kot ob eksploziji superbolida Novo mesto pred dobrim mesecem dni.Glede na velikost dogodka je pričakovano, da so tla dosegli posamezni meteoriti. Izračunano območje padca obsega pretežno gorat predel na meji med Nemčijo in Avstrijo v okolici mest Berchestgaden in Hallein. Zato bo kose meteorita najverjetenje zelo težko najti.Posnetek bolida:Preberite še: Po sledeh ognjene krogle nad Dolenjsko