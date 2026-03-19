Popotovanje Zemlje skozi vesolje ni preprosto

V soboto se začenja koledarska pomlad. Naslednjega pol leta bo pri nas več dneva kot noči.
Pomladansko enakonočje, vidno iz vesolja. Posnetek je naredil satelit Goes 16. Beseda enakonočje ali ekvinokcij izvira iz latinske besede aequinoctium, sestavljene iz besed aequus, enak, in nox, noč. FOTO: NOAA/Nasa
Pomlad prinaša daljše dni, višje temperature in močnejše sonce, a v ozadju se skriva zapletena nebesna mehanika, ki človeštvo navdušuje že tisočletja. Že starodavna ljudstva so z velikim zanimanjem zrla v nebo, na katerem so ponoči opazovala predvidljivo gibanje zvezd, podnevi pa pot žareče krogle. V Egiptu so pred pet tisoč leti prešteli, da se Sončevo gibanje ponovi približno vsakih 365 dni. S tem so sovpadali letni časi, kar so najbolj občutili skozi poplavljanje Nila. Svoj koledar so razdelili v dvanajst 30-dnevnih mesecev, ki jim je sledilo pet prazničnih dni.
Egipčani so nedvomno poznali tudi sončni obrat oziroma solsticij, ki nastopi dvakrat na leto, saj so ga vključili celo v arhitekturo. V templju Karnak, ki je bil zgrajen pred približno 4000 leti, sonce prav na zimski solsticij ...
