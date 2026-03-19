Popotovanje Zemlje skozi vesolje ni preprosto

V soboto se začenja koledarska pomlad. Naslednjega pol leta bo pri nas več dneva kot noči.

Pomlad prinaša daljše dni, višje temperature in močnejše sonce, a v ozadju se skriva zapletena nebesna mehanika, ki človeštvo navdušuje že tisočletja. Že starodavna ljudstva so z velikim zanimanjem zrla v nebo, na katerem so ponoči opazovala predvidljivo gibanje zvezd, podnevi pa pot žareče krogle. V Egiptu so pred pet tisoč leti prešteli, da se Sončevo gibanje ponovi približno vsakih 365 dni. S tem so sovpadali letni časi, kar so najbolj občutili skozi poplavljanje Nila. Svoj koledar so razdelili v dvanajst 30-dnevnih mesecev, ki jim je sledilo pet prazničnih dni. Egipčani so nedvomno poznali tudi sončni obrat oziroma solsticij, ki nastopi dvakrat na leto, saj so ga vključili celo v arhitekturo. V templju Karnak, ki je bil zgrajen pred približno 4000 leti, sonce prav na zimski solsticij ...