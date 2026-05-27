Popravljajo rešitve, ki so jih kolegi načrtovali pred 30 leti

V Mengšu so poplave leta 2023 povzročile ogromno škode, ki je bila posledica slabega načrtovanja v preteklosti. S podobnim načrtovanjem nameravajo nadaljevati tudi naprej, tuji in domači strokovnjaki na ogledu območja pa menijo, da to ni pametno. Romain Bellier iz francoskega Regionalnega naravnega parka Visoke Jure, je opozoril, da on zdaj popravlja napake, ki so jih kolegi v isti družbi naredili pred 30 leti. V nasprotju s Francijo ima okolica Mengša še dovolj prostora za sonaravne rešitve, ki predvidevajo upočasnitev vode pred Mengšem.

Urška Koce iz Nacionalnega inštituta za biologijo je opozorila, da je sedanja ureditev edini pogled projektantov, ki načrtujejo protipoplavno zaščito pri nas. Bellier je odgovoril, da bo nove rešitve, ki upočasnjujejo vodo, nekoč treba uvesti. »Če ne zdaj, ko se to ureja na novo, jih bo gotovo treba uvesti čez pet, deset ali pa 20 let. V Franciji popravljam ureditve, ki so jih kolegi v isti družbi načrtovali pred 30 leti,« je opozoril.