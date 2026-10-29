Porušena mikroomrežja

Anja Trupej je doktorska študentka v Laboratoriju za RNA omrežja na Kemijskem inštitutu.
Trenutno največ uporabljam masni spektrometer za določanje proteinov v svojih vzorcih. Za kakovostno analizo proteine najprej primerno kemijsko obdelamo in razrežemo na krajše verige, peptide. Pridobljene peptide nato z gelsko kromatografijo ločimo po velikosti. Z uporabo električnega spreja jim dodamo naboj in jih razpršimo v masni spektrometer. Znotraj instrumenta se nabiti peptidni delci ločijo glede na razmerje med maso in nabojem. Končni rezultat je masni spekter peptidov, ki jih nato s pomočjo računalniških orodij sestavimo v izvorne proteine.
Notranjost naših celic je organizirana v številne strukture, ki omogočajo natančno izvedbo celičnih procesov. Pomembno vlogo pri oblikovanju teh struktur igrajo povezave med RNK in proteini. Molekule RNK so kot arhitekturno ogrodje, na katero se vežejo proteini in ustvarijo tako imenovana RNK-mikroomrežja. Napake v zaporedju RNK lahko spremenijo nabor vezanih proteinov, kar pripelje do porušitve mikroomrežij, to pa pogosto vodi v rakava ali nevrodegenerativna obolenja. Z uporabo masne spektrometrije želimo odkriti, kako se sestava proteinov spreminja v bolezenskih RNK-mikroomrežjih.
Pri znanosti me navdušuje širina znanja, ki ga je mogoče med raziskovanjem usvojiti, in nato prenos tega znanja v aplikativne namene.
Boljše razumevanje bolezenskih mikroomrežjih, ki so posledica napak v zaporedju RNK, in posledično razvoj izboljšanih pristopov v zdravljenju bolezni, ki jih povzročajo.
Največjo željo po raziskovanju sem začutila med opravljanjem magistrske naloge v Laboratoriju za RNA omrežja, kjer sem tudi v sklopu praktičnega dela svoje naloge imela možnost trimesečne prakse v Londonu, na Inštitutu Francisa Cricka. Tam sta me navdušila mednarodno znanstveno okolje in povezanost različnih raziskovalnih skupin.
V prostem času se ukvarjam z različnimi športi, kot so cestno kolesarjenje, tek, pohodi in smučanje. Rada berem, predvsem knjige o razumevanju človeškega načina razmišljanja in delovanja, ter potujem.
Izbrala bi dve, radovednost in sodelovanje. Radovednost omogoča postavljanje izvirnih vprašanj in tako nastanek prebojnih idej, sodelovanje z raziskovalci različnih strok pa vodi v hitrejše in učinkovitejše reševanje kompleksnih vprašanj.
Glede na trenutne razmere bi bila velik dosežek učinkovitejša in varna razgradnja različnih vrst plastičnih odpadkov.
Ne, saj mi barvitost Zemlje preveč pomeni, da bi jo zamenjala za opustošeni Mars.
O tem nimam veliko znanja, ampak glede na trenutne razmere bi stavila na jedrsko energijo.
Z Rosalind Franklin, pogosto spregledano odlično znanstvenico, ki je s svojim delom veliko prispevala k razvozlanju strukture našega dednega materiala DNK.
Zelo rada poslušam podkasta Člankarnica in Vzeto na znanje, ki ju pripravlja Kemijski inštitut, saj omogočata vpogled v delo znanstvenikov z različnih naravoslovnih področij.
Pridobivanje rezultatov različnih vrst eksperimentov lahko traja različno dolgo. Pri mikroskopiranju traja celoten postopek, vključno z eksperimentom in mikroskopiranjem, največ teden dni, medtem ko pridobivanje podatkov o naboru proteinov posameznih RNK-mikroomrežij lahko traja tudi dva meseca.
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