Porušena mikroomrežja

Anja Trupej je doktorska študentka v Laboratoriju za RNA omrežja na Kemijskem inštitutu.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Trenutno največ uporabljam masni spektrometer za določanje proteinov v svojih vzorcih. Za kakovostno analizo proteine najprej primerno kemijsko obdelamo in razrežemo na krajše verige, peptide. Pridobljene peptide nato z gelsko kromatografijo ločimo po velikosti. Z uporabo električnega spreja jim dodamo naboj in jih razpršimo v masni spektrometer. Znotraj instrumenta se nabiti peptidni delci ločijo glede na razmerje med maso in nabojem. Končni rezultat je masni spekter peptidov, ki jih nato s pomočjo računalniških orodij sestavimo v izvorne proteine.

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Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Notranjost naših celic je organizirana v številne strukture, ki omogočajo natančno izvedbo celičnih procesov. Pomembno vlogo pri oblikovanju teh struktur igrajo povezave med RNK in proteini. Molekule RNK so kot arhitekturno ogrodje, na katero se vežejo proteini in ustvarijo tako imenovana RNK-mikroomrežja. Napake v zaporedju RNK lahko spremenijo nabor vezanih proteinov, kar pripelje do porušitve mikroomrežij, to pa pogosto vodi v rakava ali nevrodegenerativna obolenja. Z uporabo masne spektrometrije želimo odkriti, kako se sestava proteinov spreminja v bolezenskih RNK-mikroomrežjih.

Zakaj imate radi znanost?

Pri znanosti me navdušuje širina znanja, ki ga je mogoče med raziskovanjem usvojiti, in nato prenos tega znanja v aplikativne namene.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Boljše razumevanje bolezenskih mikroomrežjih, ki so posledica napak v zaporedju RNK, in posledično razvoj izboljšanih pristopov v zdravljenju bolezni, ki jih povzročajo.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Največjo željo po raziskovanju sem začutila med opravljanjem magistrske naloge v Laboratoriju za RNA omrežja, kjer sem tudi v sklopu praktičnega dela svoje naloge imela možnost trimesečne prakse v Londonu, na Inštitutu Francisa Cricka. Tam sta me navdušila mednarodno znanstveno okolje in povezanost različnih raziskovalnih skupin.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

V prostem času se ukvarjam z različnimi športi, kot so cestno kolesarjenje, tek, pohodi in smučanje. Rada berem, predvsem knjige o razumevanju človeškega načina razmišljanja in delovanja, ter potujem.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Izbrala bi dve, radovednost in sodelovanje. Radovednost omogoča postavljanje izvirnih vprašanj in tako nastanek prebojnih idej, sodelovanje z raziskovalci različnih strok pa vodi v hitrejše in učinkovitejše reševanje kompleksnih vprašanj.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Glede na trenutne razmere bi bila velik dosežek učinkovitejša in varna razgradnja različnih vrst plastičnih odpadkov.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Ne, saj mi barvitost Zemlje preveč pomeni, da bi jo zamenjala za opustošeni Mars.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

O tem nimam veliko znanja, ampak glede na trenutne razmere bi stavila na jedrsko energijo.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Rosalind Franklin, pogosto spregledano odlično znanstvenico, ki je s svojim delom veliko prispevala k razvozlanju strukture našega dednega materiala DNK.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Zelo rada poslušam podkasta Člankarnica in Vzeto na znanje, ki ju pripravlja Kemijski inštitut, saj omogočata vpogled v delo znanstvenikov z različnih naravoslovnih področij.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Pridobivanje rezultatov različnih vrst eksperimentov lahko traja različno dolgo. Pri mikroskopiranju traja celoten postopek, vključno z eksperimentom in mikroskopiranjem, največ teden dni, medtem ko pridobivanje podatkov o naboru proteinov posameznih RNK-mikroomrežij lahko traja tudi dva meseca.