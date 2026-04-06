Posadka Artemis 2 je prispela do Lune

Astronavti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen so prispeli do Lune – to pomeni, da so prileteli v območje, kjer je lunina gravitacija močnejša od zemljine. Ta trenutek se je zgodil ob 6.37 po srednjeevropskem času. Takrat je bila kapsula orion od Lune oddaljena 62.764 kilometrov, od Zemlje pa 373.368 kilometrov. Posadka je tako postala prva v bližini Lune, potem ko se je od njenega površja decembra 1972 poslovila posadka Apolla 17.

»Opazili smo, da smo v območju Lune. To je fantastičen mejnik. Nekoliko prej smo opazovali srp vzhajajoče Zemlje. Zdaj lahko definitivni potrdimo, da se nam Luna zdi veliko večja kot Zemlja,« se je na kratko v nadzorni center oglasila Christina Koch.

»Luna nam je vzela dih,« so se strinjali na krovu oriona, od koder so lahko že opazovali tudi nam nevidno stran Lune. Ta je namreč z Zemljo plimsko zaklenjena in nam vedno kaže isto stran.

Poklical hčerki

Na krovu se posadka počuti odlično. »Morala na krovu je visoka,« je poudaril poveljnik Reid Wiseman, ki je lahko peti dan odprave tudi poklical svoji dve hčeri. »Smo tukaj zgoraj, tako daleč stran, in za trenutek sem se ponovno združil s svojo malo družino,« je povedal. »To je bil preprosto najboljši trenutek v mojem življenju,« je dodal oče samohranilec.

Kanadski astronavt Jeremy Hansen je tokrat prvič v vesolju, medtem ko so Nasini astronavti pred tem že bivali na mednarodni vesoljski postaji. Med javljanjem v nadzorni center je tako poudaril, da živi svoje otroške sanje. »Počutim se kot majhen otrok,« je dejal Hansen o občutku lebdenja v breztežnosti.

Glavnina dogajanja jih danes šele čaka

Zvečer po srednjeevropskem času jih namreč čaka najbolj vznemirljiv del potovanja, ko se bodo v odpravi najbolj približali Luni, hkrati pa se bodo najbolj oddaljili od Zemlje kot katerikoli človek poprej.

Posadka bo lahko na lastne oči videla dele Lune, ki jih pred tem ni videl še noben človek (niti v odpravah Apollo, saj so imeli takrat drugače začrtane poti).

Po napovedih Nase se bo orion površju Lune približal na 6400 kilometrov, obleteli bodo zadnjo stran Lune, pri tem bodo opazovali tudi sončni mrk, saj se bodo Sonce, Luna in orion ravno prav poravnali, ko bodo oblet končali jih bodo naravne sile z nekaj malega pomoči motorjev na krovu potegnile nazaj proti Zemlji.

Posadka je na poti od 2. aprila od 0.35 po srednjeevropskem času, v prvih dneh so uživali v razgledu na čudovito Zemljo, zdaj se že ozirajo proti Luni. »Fenomenalna je,« je našo zvesto nočno spremljevalko opisala Christina Koch. »Luna ni videti kot luna, ki jo vsakdo lahko gleda z Zemlje,« je dodala. Kakopak, razgled iz oriona je popolnoma drugačen kot tu z Zemlje, kjer zdaj iz Slovenije lahko vidimo polovičko Lune.

V minulih dnevih je posadka opravila številna testiranja oriona, pa znanstvene eksperimente in popravljala stranišče, danes, ko jih bodo zbudili, jih čaka serija testiranje vesoljskih oranžnih oblek. Hkrati pa se bodo pripravljali na ure, ko bodo imeli največ dela. Med obletom nam nevidne strani Lune bodo kar se da veliko fotografirali, da bi znanstvenikom posredovali nove slike geoloških značilnosti, ob koncu obleta bodo 53 minut tudi opazovali sončni mrk. Luna je iz njihovega plovila seveda precej večja. Astronavti so pred misijo imeli obsežna izobraževanja o geologiji Lune.

Po načrtih se bo ob 21.45 začel bližnji oblet, ta bo trajal šest ur. V tem času bodo za 40 minut izgubili stik z Zemljo, ko se bo orion povsem skril za Luno. Ob 1.02 že 7. aprila se bo orion najbolj oddaljil od Zemlje, takrat bo 406.773 kilometrov stran, s čimer bo podrt rekord za najbolj oddaljeno posadko. Pred tem je v rokah ta rekord držala posadka Apolla 13 iz leta 1979. Ob 2.35 že 7. aprila po našem času se bo posadki začel sončni mrk, ob 3.20 pa bo obleta konec.

