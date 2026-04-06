  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Posadka Artemis 2 je prispela do Lune

    Orion je pri Luni. Zvečer se bodo Luni najbolj približali, med drugim pa bodo opazovali tudi sončni mrk.
    Galerija
    Fantastični posnetek Zemlje. FOTO: Nasa/AFP  
    Saša Senica
    6. 4. 2026 | 08:18
    6. 4. 2026 | 10:00
    4:57
    A+A-

    Astronavti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen so prispeli do Lune – to pomeni, da so prileteli v območje, kjer je lunina gravitacija močnejša od zemljine. Ta trenutek se je zgodil ob 6.37 po srednjeevropskem času. Takrat je bila kapsula orion od Lune oddaljena 62.764 kilometrov, od Zemlje pa 373.368 kilometrov. Posadka je tako postala prva v bližini Lune, potem ko se je od njenega površja decembra 1972 poslovila posadka Apolla 17.

    »Opazili smo, da smo v območju Lune. To je fantastičen mejnik. Nekoliko prej smo opazovali srp vzhajajoče Zemlje. Zdaj lahko definitivni potrdimo, da se nam Luna zdi veliko večja kot Zemlja,« se je na kratko v nadzorni center oglasila Christina Koch

    »Luna nam je vzela dih,« so se strinjali na krovu oriona, od koder so lahko že opazovali tudi nam nevidno stran Lune. Ta je namreč z Zemljo plimsko zaklenjena in nam vedno kaže isto stran. 

    Christina Koch med delom FOTO: Nasa/AFP

    Poklical hčerki

    Na krovu se posadka počuti odlično. »Morala na krovu je visoka,« je poudaril poveljnik Reid Wiseman, ki je lahko peti dan odprave tudi poklical svoji dve hčeri. »Smo tukaj zgoraj, tako daleč stran, in za trenutek sem se ponovno združil s svojo malo družino,« je povedal. »To je bil preprosto najboljši trenutek v mojem življenju,« je dodal oče samohranilec.

    Kanadski astronavt Jeremy Hansen je tokrat prvič v vesolju, medtem ko so Nasini astronavti pred tem že bivali na mednarodni vesoljski postaji. Med javljanjem v nadzorni center je tako poudaril, da živi svoje otroške sanje. »Počutim se kot majhen otrok,« je dejal Hansen o občutku lebdenja v breztežnosti.

    Fantastični posnetek Zemlje. FOTO: Nasa/AFP  

    Več člankov o odpravi ARTEMIS 2

    Glavnina dogajanja jih danes šele čaka

    Zvečer po srednjeevropskem času jih namreč čaka najbolj vznemirljiv del potovanja, ko se bodo v odpravi najbolj približali Luni, hkrati pa se bodo najbolj oddaljili od Zemlje kot katerikoli človek poprej.

    Posadka bo lahko na lastne oči videla dele Lune, ki jih pred tem ni videl še noben človek (niti v odpravah Apollo, saj so imeli takrat drugače začrtane poti). FOTO: Nasa

    Po napovedih Nase se bo orion površju Lune približal na 6400 kilometrov, obleteli bodo zadnjo stran Lune, pri tem bodo opazovali tudi sončni mrk, saj se bodo Sonce, Luna in orion ravno prav poravnali, ko bodo oblet končali jih bodo naravne sile z nekaj malega pomoči motorjev na krovu potegnile nazaj proti Zemlji.

    Posadka je na poti od 2. aprila od 0.35 po srednjeevropskem času, v prvih dneh so uživali v razgledu na čudovito Zemljo, zdaj se že ozirajo proti Luni. »Fenomenalna je,« je našo zvesto nočno spremljevalko opisala Christina Koch. »Luna ni videti kot luna, ki jo vsakdo lahko gleda z Zemlje,« je dodala. Kakopak, razgled iz oriona je popolnoma drugačen kot tu z Zemlje, kjer zdaj iz Slovenije lahko vidimo polovičko Lune.

    Orion je prispel do Lune. FOTO: Nasa/AFP

    V minulih dnevih je posadka opravila številna testiranja oriona, pa znanstvene eksperimente in popravljala stranišče, danes, ko jih bodo zbudili, jih čaka serija testiranje vesoljskih oranžnih oblek. Hkrati pa se bodo pripravljali na ure, ko bodo imeli največ dela. Med obletom nam nevidne strani Lune bodo kar se da veliko fotografirali, da bi znanstvenikom posredovali nove slike geoloških značilnosti, ob koncu obleta bodo 53 minut tudi opazovali sončni mrk. Luna je iz njihovega plovila seveda precej večja. Astronavti so pred misijo imeli obsežna izobraževanja o geologiji Lune.

    Zemlja FOTO: Nasa/AFP

    Po načrtih se bo ob 21.45 začel bližnji oblet, ta bo trajal šest ur. V tem času bodo za 40 minut izgubili stik z Zemljo, ko se bo orion povsem skril za Luno. Ob 1.02 že 7. aprila se bo orion najbolj oddaljil od Zemlje, takrat bo 406.773 kilometrov stran, s čimer bo podrt rekord za najbolj oddaljeno posadko. Pred tem je v rokah ta rekord držala posadka Apolla 13 iz leta 1979. Ob 2.35 že 7. aprila po našem času se bo posadki začel sončni mrk, ob 3.20 pa bo obleta konec.

    Dogajanje lahko spremljate v živo:

    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: Odprite ožino ali pa boste živeli v peklu

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 4. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar spet na veličasten način do zmage na Flandriji

    Tadej Pogačar je še enkrat prikazal neverjetno dirkanje in še tretjič slavil na drugem spomeniku sezone.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 4. 2026 | 06:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Zahodni Balkan

    Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

    Evropski komisarki za širitev je predsednik črnogorskega parlamenta izročil darilo, ki ga kot sporno vidi velik del Črnogorcev.
    Novica Mihajlović 3. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Energetska kriza

    Hormuška zanka davi največjo celino

    Več kot osem desetin desetin nafte in plina na tankerjih iz Perzijskega zaliva je namenjenega v azijske države.
    Gorazd Utenkar 5. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V Novem mestu se začenja zahtevnejša pot: kar se dogaja, ni za vsakogar

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    lunaorionZemljaArtemisNasaArtemis 2

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskem napadu na Odeso tri žrtve, med njimi tudi otrok

    Rusija je ponoči napadla tudi kijevsko regijo, od koder so iz Slavutiča poročali o izpadu elektrike potem, ko so droni zadeli energetsko infrastrukturo.
    6. 4. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Naziv svetovno mesto dreves

    Maribor znova med mesti z vzorno skrbjo za drevje

    Naziv mesto dreves potrjuje dolgoročno upravljanje drevja, ob tem pa mesto nadaljuje obsežne zasaditve in vključuje skupnost
    6. 4. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tatvina

    Na območju Šiške prijeli osumljenca, ki je vlomil v avtosalon

    V enem izmed avtosalonov na območju Šiške je osumljenec, domnevno državljan Hrvaške, z razbijanjem stekel vstopil v objekt in odtujil več sto evrov gotovine.
    6. 4. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dr. Vesna V. Godina

    Če želi TV Slovenija početi to, naj jo financira cerkev, ne pa državljani

    Na TV Slovenija ne razumejo ene temeljnih logik zahodnih demokratičnih ureditev, in sicer ločitve cerkve od države.
    Vesna V. Godina 6. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Terapije v Švici

    Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

    Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
    Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nekatera »zdrava« živila lahko sprožijo zelo neprijetne težave

    Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
    30. 3. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

    Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
    30. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heksenšus: nenadna bolečina v vratu

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Promo Delo 25. 3. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

    Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
    30. 3. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo