Posadka nadaljuje z delom, preglavice povzroča stranišče

Orion Integrity in njegova posadka so zdaj že več kot na dveh tretjinah poti do Lune. Med tretjim in četrtim dnevom v odpravi Artemis 2 so astronavti med drugim znova preučili postopke, ko bodo obleteli Luno – takrat bodo namreč imeli le nekaj ur, da dokumentirajo čim več. Prav tako so znova preskusili ročno upravljanje plovila. Odprava poteka dobro, še največ preglavic pa povzroča stranišče.

Približno 41 minut sta si Nasina astronavtka Christina Koch in kanadski astronavt Jeremy Hansen izmenjevala krmilo plovila, da sta preiskusila različne pogonske sisteme, s čimer sta inženirjem posredovala nove podatke, kako se plovilo obnaša v vesolju. Podobno testiranje bosta v nadaljevanju odprave, predvidoma 9. aprila, opravila tudi poveljnik Reid Wiseman in pilot Victor Glover. Vsi ti podatki so namreč nujni za prihodnje odprave, ko bodo Američani skušali na površju Lune tudi pristati.

Znanstvena ekipa je astronavtom poslala seznam območij, ki si jih želijo videti na novih fotografijah, ko bodo v ponedeljek šest ur najbližje Luni. Po napovedih Nase se bo oblet začel ob 20.45 po srednjeevropskem času. Glavna okna oriona bodo takrat obrnjena proti Luni. Luni se bodo približali na vsega 6400 kilometrov, ko bo obletelo oddaljeno stran, potem bo orion obrnil in se usmeril nazaj proti Zemlji. S te razdalje bo posadka naenkrat videla celoten lunin disk, vključno z območji v bližini severnega in južnega pola. Posadka bo postavila rekord, ko se bo od Zemlje oddaljila dlje kot katerikoli človek doslej.

Med preletom Lune bo posadka uporabila geološko znanje, pridobljeno med urjenjem, da bo fotografirala in opisala značilnosti, kot so udarni kraterji, starodavni lavni tokovi ter površinske razpoke in grebeni, ki so nastali med počasnimi spremembami Lune skozi čas. Opazovali bodo razlike v barvi, svetlosti in teksturi, ki nudijo namige, ki znanstvenikom pomagajo razumeti, iz česa je sestavljena površina in kako je nastala.

Proti koncu preleta bo posadka iz vesolja opazovala tudi sončni mrk, saj se bodo orion, Luna in Sonce poravnali tako, da bodo astronavti približno eno uro opazovali, kako naša zvezda izginja za Luno. V tem času bo posadka videla večinoma temno Luno. To priložnost bodo izkoristili za analizo sončne korone – najbolj zunanje atmosfere Sonca – ko bo ta pokukala izza roba Lune. Posadka bo prav tako iskala svetlobne utripe meteoritov, če ti udarijo v površino, so še navedli pri Nasi.

Ko bo orion za Luno, bo prišlo do načrtovane prekinitve komunikacije, ki bo trajala 40 minut. Podobne prekinitve so se zgodile med misijami Artemis 1 in Apollo. V tem času je v nadzornem centru praviloma precej napeto, saj ne vedo nič, kaj se dogaja s plovilom. Nasa pri Luni nima posebnega relejnega satelita, ki bi bil nameščen tako, da bi lovil signal s plovila na oddaljeni strani Lune in ga usmerjal proti antenam mreže globokega vesolja.

Vonj po zažganem

Posadka se v plovilu počuti dobro, vsi postopki tečejo bolj ali manj usklajeno, še največ preglavic pa povzroča stranišče. To je sicer moderno, prilagojeno obema spoloma, medtem ko so v preteklosti uporabljali posebne vreče. A že prvi dan poleta se je zataknil, kar so uspešno rešili, astronavti so tudi posneli, kako iz plovila odvržejo urin.

Zdaj pa so nadzornemu centru sporočili, da so zaznali vonj po zažganem, ki se je vil iz wc školjke. V petek, 3. aprila, je kanadski astronavt Hansen, kot navaja portal space.com, sporočil: »Ko sem odprl razdelek za higieno, je vsa posadka lahko vohala vonj po zažganem.« Podoben vonj so, kot je nato pojasnila astronavta, zaznali tudi prvi dan. »Kot bi se žgal grelnik,« je opisala situacijo.

V nadzornem centru so domnevali, da smrad povzroča oranžna izolacija okoli vrat stranišča, vendar so posadki odobrili, da še naprej lahko uporablja wc. A nato se je pojavila nova težava, zaradi katere so posadki v nadzornem centru svetovali, da naj uporabljajo posebne vreče za zbiranje urina. Navodilo je bilo posledica zamašene odprtine za odlaganje urina v vesolje. Na odprtini se je nabral led. Oriona so nato nekoliko obrnili, da ga je obsvetilo sonce, ki je lokalnim grlecem na plovilu pomagalo staliti led. Težava je bila rešena le na pol. Pri Nasi so pojasnili, da rezervoar za urin ni poln in da stranišče deluje, vendar naj ponoči posadka uporabi rezervne zbiralne posode. Kot je na omrežju x pojasnil astronavt Don Pettit gre za večkrat uporabne vreče, ki nadomestijo plenice.

Čudovite slike

Še naprej nas posadka razvaja s čudovitimi slikami. Takole sta se Wiseman in Kochova posnela, ko zreta proti Zemlji.

Na drugi strani pa je tudi Luna vse večja.