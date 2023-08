Pošasti, ki napadajo naše ljubljenčke

Da, ta stvor lahko živi na vašem psu. K sreči ni tako zelo velika kot na fotografiji, a vseeno dovolj, da se lastniki psov zdrznemo, če jo zagledamo na kožuščku ljubega kosmatinčka. Pasjo bolho (Ctenocephalides canis) je Bojan Ambrožič posnel z vrstičnim elektronskim mikroskopom s poljsko emisijo elektronov Helios NanoLab 650 v laboratorijih Centra odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije. »Bolho sem zaradi zagotavljanja elektroprevodnosti pred slikanjem napršil z 28 nanometrov debelo plastjo zlata,« je pojasnil in dodal, da je slike naknadno obarval. Pasja bolha (na sliki je glava) je dolga približno 2,5 milimetra, še posebej močne so zadnje noge, s katerimi so sposobne dolgih skokov.

Po podatkih študije iz leta 2000 so pasje bolhe boljše skakalke kot mačje (Ctenocephalides felis felis). V študiji so namreč ugotovili, da mlade mačje bolhe v povprečju skočijo 19,9 centimetra daleč (najkrajši skok je meril dva centimetra, najdaljši 48), pasje pa 30,4 centimetra (od tri do 50 centimetrov). Pasje bolhe zmagajo tudi v skoku v višino, saj so v povprečju namerili 15,5 centimetra visoke skoke, mačje bolhe pa so dosegle 13,2 centimetra. Pasja bolha je skočila celo 25 centimetrov visoko, mačja (le) 17 centimetrov.

FOTO: Bojan Ambrožič/Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije

Glede na celotno telo imajo nesorazmerno majhno glavo, ki, kot doda Ambrožič, spominja na miniaturno tiranozavrovo lobanjo. Bolšji ugriz je za psa neprijeten, saj povzroča srbenje. Psi se pogosto okužijo z bolhami zaradi stika z drugimi živalmi ali stika z bolhami v okolju. Bolhe, ki se prehranjujejo s krvjo svojega gostitelja, so tudi prenašalke drugih bolezni. V srednjem veku so bile vzrok za izbruh pandemije kuge, ker so prenašale povzročitelja bakterijo Yersinio pestis.