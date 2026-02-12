Poslednji dan potomca ruskih Vikingov

S sodobnimi tehnikami so določili, kdo je ubiti bil, pa tudi, kako je umrl.

V sredini 13. stoletja je na Margaretin otok v Donavi (današnja Budimpešta) stopil moški v zgodnjih dvajsetih. Bil je visokega rodu, torej lepo oblečen, vendar brez oklepa in čelade, nadpovprečne višine za svoj čas, okoli 179 centimetrov, olivne polti, rjavih oči in skodranih rjavih las. Nedolgo zatem so se mu približali trije ljudje, eden čelno, eden z desne in eden z leve. Po prišleku se je usula toča udarcev s sabljami in enoinpolročnim mečem, porezali so ga po obrazu in glavi. Pred napadom se je branil in na njegovih rokah so nastale defenzivne rane. Padel je na obraz, napadalci pa so po njegovem telesu še naprej udrihali z nezmanjšanim besom, dokler mu niso zadali skupno 26 ran. Nekateri udarci so bili dovolj močni, da so rezila prebila lobanjo. Truplo so zakopali v ženskem samostanu ...