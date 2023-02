Posnemanje narave

Rastline so iznašle najrazličnejše trike, da se njihova semena razširjajo, kalijo in zrastejo. In zakaj ne bi teh rešitev kopirali? Ekipa raziskovalcev je izdelala leseni pripomoček za različna semena, s katerim bi lahko pogozdovali požgana območja.

Idejo za novega semenskega robotka so dobili pri rastlini čapljevec. Semena te rastline »na vzmeti« poskočijo iz strokov, letijo po zraku, ko pristanejo, zavrtajo v prst s svojim repkom. Človeška kopija nosilca je izdelana iz hrastovega lesa. Tanke lesene lističe so najprej zmehčali s kuhanjem v raztopini luga in natrijevega sulfita. Nato so jih oblikovali v svedrčke, ki se zvijajo in odvijajo, ko so mokri ali suhi.

V svedre so namestili semena in jih odvrgli s pomočjo letalnikov. S spreminjanjem vlažnosti lesa so se svedrčki tudi v prsti vrteli in nazadnje zavrtali v notranjost, s tem pa se je povečala možnost uspeha kalitve. V testiranjih so nosilci svoje seme uspešno »posejali« v 80 odstotkih, so poudarili raziskovalci v članku, objavljenem v reviji Nature. Nosilec, ki je videti kot helikopterček, lahko ob semenu v prst prinese tudi gnojilo, s čimer se še poveča uspeh. Leseni svedrčki lahko prenašajo semena različnih velikosti. A za zdaj so lesene nosilce izdelovali ročno, kar pa je zamudno in drago.

FOTO: Univerza Carnegie Mellon/AFP

Raziskovalci so v študiji ugotovili, da so semena na nosilcih uspešneje klila kot pa semena brez človeške pomoči. »Želeli smo oblikovati sistem, ki bi se sam zakopal v prst, potem ko bi jih odvrgli iz zraka,« je pojasnil soavtor študije Lining Yao z ameriške univerze Carnegie Mellon. Dodal je, da so tehnologijo patentirali, zdaj pa čakajo investitorje, da »izum« še dodatno izboljšajo in ponudijo širšemu trgu.