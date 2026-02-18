  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Pot do trajnostne elektronike

    Danes se v Evropi ponovno uporabi ali reciklira le približno 12 odstotkov materialov.
    Ključni izziv pri zamenjavi materialov je, da bodo ti delovali enako dobro kot nekateri redki materiali, ki jih običajno uporabljajo v elektroniki. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Ključni izziv pri zamenjavi materialov je, da bodo ti delovali enako dobro kot nekateri redki materiali, ki jih običajno uporabljajo v elektroniki. FOTO: Shutterstock
    Michael Allen
    18. 2. 2026 | 14:45
    A+A-

    Povpraševanje po elektroniki v Evropi narašča, povečuje pa se tudi količina odpadkov. Od pametnih telefonov in prenosnih računalnikov do medicinskih senzorjev – več naprav pomeni tudi vse večje kupe zavržene strojne opreme. Raziskovalci zato razvijajo do okolja prijazno elektroniko za večkratno uporabo v zdravstvenem, potrošniškem in proizvodnem sektorju, ki bo redke materiale nadomestila s krožnimi alternativami za ustvarjanje trajnostne prihodnosti.

    Eurostat navaja, da se v EU z namenom recikliranja vsako leto zbere približno pet milijonov ton elektronskih odpadkov. To pomeni več kot 11 kilogramov na gospodinjstvo in dovolj, da bi lahko prekrili približno dva tisoč nogometnih igrišč z meter visokim slojem. Teh pet milijonov ton predstavlja manj kot 40 odstotkov skupne mase elektronike, dane na evropski trg vsako leto. Preostanek pogosto konča na odlagališčih odpadkov, saj je takšne izdelke zaradi kombinacije materialov, ki jih vsebujejo, težko reciklirati.

    Pametnejša zasnova

    Pobuda Sustronics, ki jo financira EU, za boj proti temu izzivu ponovno razmišlja o načinih, kako proizvajamo elektroniko, kakšne materiale uporabljamo, kako so izdelki sestavljeni in kako jih je mogoče popraviti. Pobuda, ki jo vodi nizozemsko tehnološko podjetje Philips, združuje 46 partnerjev iz 11 držav. Tri leta trajajočo pobudo podpira tudi Skupno podjetje za čipe, javno-zasebno partnerstvo iz EU, ki promovira trajnostno proizvodnjo polprevodnikov in elektronike v Evropi. »Raziskovalci se v okviru pobude Sustronics v glavnem osredotočajo na temeljne raziskave novih rešitev,« je pojasnil Ramon Caanen, vodja trajnostne svetovalne ekipe v podjetju Philips. To vključuje uporabo širše dostopnih materialov na biološki osnovi in v papirni obliki, trajnostno proizvajanje elektronskih komponent ter zasnove, ki omogočajo boljše recikliranje.

    Cilj raziskovalcev je, da v postopek zasnove, proizvodnje in funkcionalnosti vključijo še trajnostnost, da bo izdelke lažje ponovno uporabiti in preprosteje reciklirati.

    Tema je postala še bolj aktualna leta 2024, ko je EU uvedla nove predpise glede okoljsko primerne zasnove in pravice do popravila. Tovrstni predpisi naj bi podaljšali življenjsko dobo izdelkov, izboljšali njihovo energijsko učinkovitost in poenostavili popravila. Namenjeni so tudi zmanjšanju vpliva na okolje in spodbujanju bolj krožnega gospodarstva z manj odpadki.

    Pilotni projekti v zdravstvu

    Zdravstvo je eden od glavnih preizkusnih poligonov omenjene pobude. Medicinski pripomočki lahko sicer izboljšajo nego bolnikov, vendar pa njihovi elektronski deli za enkratno uporabo le še poglobijo težave z odpadno električno in elektronsko opremo. Trajnostno elektroniko za zdravstveni sektor razvijajo v okviru treh pilotnih študij. V švedskem podjetju za higieno Essity Hygiene and Health, ki je partner v globalnih raziskavah, glavna znanstvenica Shabira Abbas razvija pametne vložke za inkontinenco, zasnovane tako, da poenostavijo življenje bolnikom in zdravstvenemu osebju.

    Naprava, ki se imenuje kazalnik spremembe, opozori osebje, da je čas za zamenjavo vložka. Za delovanje vložka je potreben majhen čitalnik, ki se pritrdi na zunanjo stran vložka in prenaša podatke članom osebja. Čitalnik s priponko se lahko ponovno uporabi z vsakim novim vložkom. »Zasnovan je tako, da izboljša zdravje kože in dostojanstvo bolnikov,« je dejala Abbasova. Odstranljivi elektronski trak v vložku meri temperaturo, stopnjo vlažnosti in encime. Če to omogočajo posamezne ustanove, se lahko reciklira ločeno. Ekipa uporablja papirne substrate in 3D-tiskane kovinskooksidne senzorje, da bi zmanjšali količino uporabljenega materiala.

    »Preden čitalnik uporabite za naslednjega bolnika, ga morate očistiti, sicer pa so čitalniki namenjeni za večkratno uporabo,« je povedala Shabira Abbas. Naloga, s katero se spopada njena ekipa, je ustrezno zavarovanje priključka, da bi ga člani osebja lahko preprosto pritrdili in odstranili.

    Prizadevajo si tudi za zagotavljanje energetske učinkovitosti, saj pripravljajo prilagoditve programske opreme, da bi se za obdelavo podatkov iz vložka porabilo čim manj energije. To je bistveno za medicinske pripomočke, ki morajo delovati neprekinjeno, saj skupne energijske zahteve več različnih enot bistveno povečajo skupni ogljični odtis.

    Drugi dve pilotni napravi sta obliž za kožo za spremljanje presnove glukoze in pametni obliž za rane, ki sporoči, ko ga je treba zamenjati. V trenutni medicinski praksi sta obliža še vedno namenjena za enkratno uporabo, zato je trajnostnost ključni izziv.

    Boljši materiali

    Poleg tega ekipa pobude raziskuje načine za izboljšanje proizvodne učinkovitosti in uporabo do okolja prijaznih materialov ali materialov, ki se jih da reciklirati, kjer je to mogoče. Del rešitve je tudi uporaba bolj pogostih virov namesto redkih virov, škodljivih za okolje, kot je srebro.

    »Srebro ima velik okoljski odtis v začetnih fazah proizvodnje. Nadomeščanje srebra s pogostejšimi materiali, kot sta baker in ogljik, bi lahko bistveno zmanjšalo vpliv. Ključni izziv pa je zagotoviti, da bi ti nadomestni materiali dobro delovali za predvideni način uporabe elektronike,« je dejal Caanen. Poleg medicinskih pripomočkov se pilotni projekti osredotočajo še na popravljivost brivnikov in svetil, enostavnejše razstavljanje za recikliranje in manjšo porabo energije.

    Obeti za prihodnost

    Delo v okviru pobude je povezano tudi s širšimi cilji EU. Novi akt o krožnem gospodarstvu, ki naj bi bil sprejet letos, bo ustvaril močnejši trg za reciklirane materiale ter po vsej Evropi okrepil tako ponudbo kot povpraševanje. Podpira prizadevanja EU, da bi do leta 2030 postala vodilni akter v krožnem gospodarstvu. Danes se v Evropi ponovno uporabi ali reciklira le približno 12 odstotkov materialov. Cilj je, da bi se v okviru dogovora EU o čisti industriji ta delež do leta 2030 podvojil na 24 odstotkov.

    Caanen upa, da bo pobuda Sustronics postala vodilni projekt na področju trajnostne elektronike in pokazala, kako lahko evropska industrija elektronike izkoristi trajnostne, alternativne materiale za elektronske komponente ter obenem ohrani konkurenčnost.

    Bolnikom v bolnišnici lahko izumi, kakršen je pametni vložek, zagotovijo več udobja, dostojanstva in kakovostne nege, prispevajo pa tudi k bolj trajnostnemu krožnemu gospodarstvu. Ekipa pobude s kombinacijo praktičnih rešitev v zdravstvenem varstvu z ambicioznimi okoljskimi cilji dokazuje, kako lahko tehnološki izumi izboljšajo vsakodnevno življenje in podpirajo evropske zahteve po večji trajnostnosti. Dolgoročno bi lahko takšna prizadevanja spremenila industrijo elektronike in zdravstvene nege ter dokazala, da tudi majhne naprave lahko poskrbijo za velik vpliv.

    –––

    Raziskave, omenjene v članku, so financirane v okviru programa EU Obzorja.​ Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.

    Več iz teme

    ElektronikaHorizonkrožno gospodarstvo

