Potegujejo se za 30 milijonov evropskih sredstev

Center zelenih tehnologij, ki sta ga ustanovili Univerza v Novi Gorici in Mestna občina Nova Gorica, je z odliko prestal prvo ocenjevanje in se uvrstil v drugi krog za sofinanciranje na evropski komisiji. Če bo uspešen na razpisu, se mu obeta 30 milijonov evrov. Izid bo znan junija.

Primarno bo center namenjen podpori gospodarstvu in bo v pomoč podjetjem pri razvoju izdelkov, tehnologij in storitev v zelenem gospodarstvu, je poudaril prof. dr. Matjaž Valant. »To bo samostojna, raziskovalna in razvojna institucija, most pri prenosu raziskovalnih rezultatov iz laboratorijev v industrijo, kmetijstvo ali širše v javnosti. V Sloveniji se ravno tu prepogosto zatakne, da se znanje ne prelije na višje aplikativne ravni. Glavna področja delovanja centra bodo trajnostna energetika in druge trajnostne tehnologije,« je povedal direktor centra in profesor na novogoriški univerzi. Dolgoročnejši cilj je zagotovo ustvariti center, ki bo osrednje slovensko stičišče za vse aktivnosti, povezane z uveljavljanjem trajnostnega razvoja.

Občina in univerza sta center ustanovili decembra 2022. »Nekatere aktivnosti že izvajamo, nimamo pa še takšnih kapacitet, kot bi si jih želeli, da bi zagnali vse zastavljene dejavnosti. Prav zato iščemo evropska sredstva,« je pojasnil. »Prijavili smo se na evropski razpis Teaming for Excellence, ki je namenjen projektom za vzpostavljanje raziskovalno-razvojnih kapacitet. V prvem krogu smo bili odlično ocenjeni, upamo, da nam bo uspelo tudi v drugem.«

Centre za razvoj naprednih zelenih tehnologij odpirajo tudi drugi inštituti in univerze, denimo Kemijski inštitut v Kisovcu postavlja Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Kot je poudaril Valant, večinoma ne bo šlo za podvajanje, ampak za komplementarnost. »Res se področja prepletajo, vendar gre za zelo različne tehnologije. Medtem ko se bodo na primer kolegi s Kemijskega inštituta ukvarjali z baterijami, bomo mi skušali razviti drugačne tehnologije za shranjevanje energije. Vsekakor so možnosti za sodelovanje odprte.«

Zdaj sestavljajo tudi kadrovsko ekipo. »Nekaj sodelavcev že imamo, z nekaterimi se dogovarjamo. Strokovnjake bomo nato iskali z razpisi. Zaposlitveni pogoji, če bomo pridobili evropska sredstva, bodo lahko zelo privlačni. Vsekakor upamo, da bomo pritegnili tako najboljše slovenske kot tuje raziskovalce in inženirje,« je poudaril Valant.

Center bo med drugim pomemben za prepoznavanje in povezovanje Goriške z drugimi regijami in tudi mednarodno, kot vodilni na področju raziskav, razvoja in industrializacije zelenih, ogljično nevtralnih tehnologij, poslovnih modelov ter družbene odgovornosti. Umeščen bo na območju nekdanje Solkanske industrije apna, ki ga je občina kupila v prejšnjem mandatu. Rušitev hidrarne naj bi bila končana do poletja. »V tem okolju smo se veliko pogovarjali z različnimi deležniki in imamo res veliko podporo. Center bo za goriško regijo izhodišče za nadaljnji razvoj visokih in zelenih tehnologij. Mestna občina je naš partner, pogovarjali smo se s krajevno skupnostjo Solkan in njihovimi podjetniki, saj je tam predvidena lokacija našega centra. Smiselno je, da revitaliziramo zdaj degradirano industrijsko območje in ga nadomestimo z novimi, sodobnimi vsebinami,« je povedal Valant in dodal, da so tudi arhitekturni načrti lepi in zanimivi. »Želimo, da bi bili celotno območje in naše dejavnosti dostopni za ljudi, da bodo seznanjeni z aktivnostmi, da lahko 'pridejo mimo' in se seznanijo z raziskovalci in si z njimi izmenjajo informacije. Menim, da bo center zelo dobra pridobitev za to območje.«