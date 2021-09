Poučno in zabavno spoznavanje znanosti

Znanost v praksi

Evropska noč raziskovalcev pritegne veliko zanimanja. FOTO: Znanost za vse

Tradicionalno zadnji petek v septembru – torej ta petek – poteka vseevropski dogodek Evropska noč raziskovalcev, ko se znanstveniki na najrazličnejših predavanjih in delavnicah predstavijo širši javnosti. Dogodek hkrati pripravijo v 29 evropskih državah, v Sloveniji ga tokrat koordinirata dva konzorcija s projektoma Noč ima svojo moč in Znanost za vse.V sklopu Evropske noči raziskovalcev 2021 sta bili uspešni kandidaturi dveh konzorcijev, in sicer konzorcija, ki ga koordinira Ustanova Hiša eksperimentov v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom, Nacionalnim inštitutom za biologijo, Tehniškim muzejem Slovenije in Geološkim zavodom Slovenije, s projektom Noč ima svojo moč, ter konzorcija, ki ga koordinira Univerza v Mariboru v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in Univerzo v Novi Gorici, s projektom Znanost za vse.Že od začetka projekta v maju so se pod okriljem obeh konzorcijev zvrstili številni preddogodki. Ta petek pa torej sledi glavno dogajanje v več krajih po vsej Sloveniji. Zaradi pandemije bo več prireditev tudi hibridne narave in bodo dostopne prek spleta.»Pripravili smo festivalsko vzdušje, privlačne eksperimente, predavanja, kvize, da bi tako čim bolj približali raziskovalno delo javnosti. Še zlasti pa mladim, ki jih želimo navdušiti za poklic raziskovalca, jih navdušiti za študij v znanosti in tehnologiji. Aktivnosti bodo različne, skupno vsem pa je, da bodo znanstveniki v sproščeni in zabavni obliki prikazali svoje delo,« je poudaril, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru. V okviru dogajanja bo na Vetrinjskem dvoru v Mariboru tudi tradicionalni Znanstveni slam, na katerem se znanstveniki preizkusijo v vlogi stand-up komikov.Kot je poudaril, direktor Hiše eksperimentov, je poleg spodbujanja mladih k poklicu raziskovalca zelo pomembno sporočilo Evropske noči tudi znanstveni način razmišljanja. »To bi moralo biti skupno vsem v družbi, ne glede na poklic. Da torej ljudje na znanstveni način postavljajo hipoteze in jih potem preizkušajo, dokazujejo in ovržejo. S tem načinom razmišljanja se z ljudmi ne da manipulirati, saj znajo priti do pravih informacij, kar pa je v teh časih ključnega pomena.«Tako so za državljane, kot leta poprej, tudi letos pripravili eksperimentalne komplete, da so lahko znanost izkusili v praksi. Letos je v ospredju voda., koordinatorica projekta Noč ima svojo moč iz Hiše eksperimentov, je pojasnila, da so razdelili vseh več kot 2000 kompletov. Državljani so lahko z več testnimi lističi in filtrirnimi papirji preverili kakovost in še nekaj drugih lastnosti voda na svojem območju. Z odzivom javnosti so zelo zadovoljni, rezultate meritev pa sodelujoči še sporočajo. Tako so ozaveščali o pomenu varovanja za nas nujne življenjske tekočine, hkrati pa bi lahko pravi raziskovalci prišli do namigov, da naj se s pravo raziskovalno opremo napotijo na teren in preverijo kakovost vode, je povedala. Pobuda ljubiteljske znanosti je vzbudila pozornost tudi v tujini, tako da so partnerji v Turčiji in Italiji prav tako naročili in razdelili eksperimentalne komplete. V preteklih letih so v teh projektih sejali semena ivanjščic in drugih travniških cvetlic ter spremljali zdravje divjih kostanjev.Kot je poudaril, nacionalna kontaktna oseba za Obzorje 2020 – ukrepi Marie Skłodowska-Curie, takšne pobude državljanske znanosti poudarjajo pomen združevanja in sodelovanja. »Potrebno je sodelovanje, nikakor ne smemo graditi zidov in tudi to je eno glavnih sporočil Evropske noči raziskovalcev, da je treba odpreti vrata, podreti zidove in vzpostaviti sodelovanje tako med raziskovalci kot med raziskovalci in neraziskovalci.«Za mlade je Zveza prijateljev mladine Maribor v okviru projekta Znanost za vse pripravila tudi nagradni natečaj Raziskovalec – Po železni cesti do zelene prihodnosti, ki mlade udeležence spodbuja h kreativnemu razmišljanju o poklicu raziskovalca, trajnostni mobilnosti in zeleni prihodnosti, je še povedal Ren. Zmagovalce bodo razglasili v sklopu sklepnih slovesnosti. Dogajanje vsako leto pritegne precejšnje število obiskovalcev, po vseh Evropi se dogodkov udeleži več kot dva milijona ljudi, v Sloveniji pa več kot 20.000.Podrobne programe najdete na spletnih straneh https://ern.um.si/ in https://www.nocmoc.eu/