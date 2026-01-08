Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

Ne glede na to, ali delate od doma, študirate ali opravljate osebne naloge, sta Microsoft Office in Windows 11 Pro temelja sodobne in učinkovite pisarne.

Keysoff je pripravil izjemno novoletno razprodajo 2026, v kateri si lahko zagotovite vseživljenjski dostop do Microsoft Office in Windows 11 Pro že od 13 evrov (EUR). Ta ponudba omogoča neprekosljive prihranke pri programski opremi, ki lahko v celoti spremeni vašo uporabniško izkušnjo v letu 2026.

MS Office 2021 Professional je trenutno na voljo po neverjetno nizki ceni 30,55 EUR (redna cena 249 EUR). Microsoft Office 2021 ostaja prva izbira tako za profesionalce kot tudi za vsakdanje uporabnike. Od Worda in Excela do PowerPointa in Outlooka – ta orodja so že desetletja zlati standard za produktivnost. Z vseživljenjsko licenco prejmete popoln dostop do celotnega paketa, brez skrbi glede mesečnih naročnin. Plačate samo enkrat in imate dostop za vedno. Ne čakajte, da se cene zvišajo – izkoristite zdaj!

Povečajte svojo produktivnost z MS Office 2021 po ugodni ceni!

Prav tako lahko pridobite vseživljenjsko licenco za Windows 11 Professional za samo 13,55 EUR (redna cena 199 EUR) in takoj povečate hitrost, varnost in produktivnost svojega računalnika s funkcijami, kot so razporeditve oken (snap layouts), izboljšana varnostna orodja in Copilot – vgrajeni pomočnik z umetno inteligenco, ki pomaga pri pisanju e-pošte, povzetkih vsebin ali celo hitrih predlogih kode. Gre za resno nadgradnjo za podjetnike, delo na daljavo in vse, ki želijo podaljšati življenjsko dobo svojega obstoječega računalnika. Te ponudbe so idealne za delo na daljavo, študente, samostojne podjetnike, lastnike malih podjetij in vse, ki še vedno uporabljajo starejšo različico Officea ali odlašajo z nadgradnjo operacijskega sistema.

Najboljša ponudba Windowsa že od 6 EUR naprej

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: SKK62)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff vam ne ponuja le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudijo tudi vseživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank. Za tehnično pomoč 24 ur na dan in vseživljenjske poprodajne storitve pišite Keysoffu: service@keysoff.com

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem? Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na MSovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

Rabljeni programski ključi se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodajajo popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, različica OEM pa je vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

