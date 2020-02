FOTO:»Pozabili smo, kako se gradijo jedrske elektrarne«

Jedrska industrija znova išče poti v energetske načrte držav, toda v Evropi in Severni Ameriki se je precej znanja na tem področju izgubilo. Evropa ni naklonjena jedrski energiji, stavi na obnovljive vire, a to je šlo, dokler so pasovne elektrarne imele presežne zmogljivosti. Zdaj bi morali stopiti korak nazaj in dobro premisliti, pravi Sama Bilbao Y León z agencije za jedrsko energijo OECD.Predavate o cenah različnih tehnologij za proizvodnjo elektrike, prostoru, ki ga zasedajo, in podobnem. Zakaj je jedrska energija boljša od drugih?Tega nikoli nisem rekla. Vsaka država mora ugotoviti, kateri viri energije ji najbolj ustrezajo. ...