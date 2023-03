Prašni obroči v prašni krajini osončja

V nadaljevanju preberite:

Znanstveniki so pred nekaj leti odkrili nenavaden obroč prahu okoli Sonca, ki si deli orbito z Merkurjem. Podobna obroča spremljata tudi Zemljo in Venero, a odkritje je bilo vseeno nepričakovano. Kako lahko obroč obstaja ob planetu z majhno maso in zelo ekscentrično orbito, poleg tega pa tako blizu Sonca? Merkurjev obroč je pokazal, da o našem osončju še vedno marsičesa ne vemo.

Če ste daleč stran od svetlobnega onesnaženja, vas bo nebo ob koncu mraka ali ob začetku zore nagradilo s posebno predstavo. Nad obzorjem, v smeri sončnega vzhoda ali zahoda, boste zagledali nežen stožec svetlobe. Prizor, ki ga poznamo pod imenom zodiakalna svetloba, nam razsvetljuje velikanski prašni oblak, ki se razprostira po osončju.