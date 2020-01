Prebavne bakterije na pomoč čebelam

Medonosnim čebelam se povsod po svetu godi slabo, saj jih napadajo zajedavske pršice, virusi, uničujejo pa jih tudi pesticidi. Raziskovalci z ameriške univerze v Teksasu so zdaj, kot navajajo v reviji Science, našli nenavadnega zaveznika – bakterijo, ki živi v prebavilih čebel. Z genetsko modifikacijo bakterije prisilijo pršice in viruse, da uničijo lastni DNK. Tako so v laboratorijih precej izboljšali preživetje čebel, ki so jih napadle varoje. Metodo morajo seveda še preizkusiti v panjih na odprtem.Čebele so bolj ali manj nemočne proti pršicam Varroa destructor, ki se prisesajo na čebele, podobno kot klopi na toplokrvne živali, in jim srkajo hemolimfo in jih tako izčrpajo do smrti. Napada jih tudi virus deformiranih kril, ki ga med drugim prenašajo tudi pršice.Znanstveniki so se zdaj obrnili h genski tehnologiji. Ekipa mikrobiologaje poskušala ugotoviti, ali lahko bakterija, živeča v prebavnem traktu čebel, prek ribonukleinske kisline (RNK) proizvede takšno informacijo, da pršice in virusi razgradijo lastne gene. Gre za tako imenovani postopek RNK-interferenca (iRNA), pri katerem z molekulami RNK nevtralizirajo ciljne molekule informacijske RNK (mRNA) in s tem zavirajo izražanje genov. Z RNK-interferenco se telo bori proti virusom. Medonosne čebele imajo v nasprotju s človekom, ki ima v prebavilih več tisoč različnih mikroorganizmov, le od šest do osem prebavnih mikrobov, ki ohranjajo čebele zdrave.Član ekipeje ugotovil, kako bakterijo Snodgrassella alvi prisiliti k oblikovanju RNK, ki je podobna genetskemu materialu, ki ga hočejo uničiti – to je material, nujen za preživetje pršic in virusov. Bakterije je vnesel v čebele, ki jih je nato okužil z boleznimi. Verjetnost, da so pršice odmrle, je bila 70-odstotna pri čebelah s spremenjeno bakterijo v primerjavi s kontrolno skupino. Če so bile čebele okužene z virusom, pa je bilo preživetje za 36 odstotkov večje od preživetja v skupini čebel, brez nespremenjenih bakterij.Drugi strokovnjaki so navdušeni nad rezultati, navajajo v reviji Science, a opozarjajo, da je igranje z bakterijami lahko nevarno. Potrebnih bo še veliko testiranj.