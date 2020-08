Preberite, kako vam lahko pametna ura olajša trening

Poslušajte svoje srce

Natančno merite svojo kardiovadbo

Pametna ura je ustvarjena za vse, ki trenirate – kot rekreativci ali profesionalci. FOTO: Hervis

Odkrivajte nove tekaške poti

Nadgradite regeneracijo telesa

Sledilec spanja

Uresničite zastavljene cilje

Izboljšajte svojo vadbo za moč ali poiščite motivacijo, da se končno spravite s kavča. FOTO: Hervis

Ostanite aktivni ves dan



Trening popestrite z glasbo

Poskrbi za ustrezno regeneracijo, natančno analizira vaše zdravje in vam pomaga pri doseganju zastavljenih športnih ciljev.Danesomogoča enega izmed. Motivirala vas bo, da ostanete aktivni ves dan, saj se zdi, kot da imate na zapestju. Preverite številne koristne lastnosti, ki vam bodo olajšale trening ter vam pomagale ostati v formi.Za učinkovitejšo vadbo strokovnjaki priporočajo, ki je tako ali tako vodilo za vaše splošno zdravje. Preprosto povedano – srčni utrip nam pokaže, kako močno mora srce delovati, da dovaja kisik in druga hranila po telesu. Srčni utrip se pri zdravi odrasli osebi giblje med 50 do 70 udarcev na minuto, Samsung pametna ura Galaxy Active2 bo zapisovala spremembe glede na fizične aktivnosti in vam predstavila podatke v obliki grafikona.Do zdaj je bilo skoraj nemogoče spremljati parametre, kot so utrip na minuto, porabljene kalorije, mišična obremenitev in celoten telesni napor. S pametno uroin ugotovite, ali ste prekosili včerajšnje rezultate.Športna ura je nepogrešljiv pripomoček aktivnih tekačev, saj, na podlagi lokacijskih podatkov pa izmeri druge lastnosti vašega teka. Navdušeni boste, kako zelo lahko izboljšate kakovost treningov, saj pametna ura z merjenjemizpopolni vaš trening. Obenem lahko brezskrbno raziskujete nove tekaške površine, saj si bo urain vas varno pripeljala nazaj domov.Poleg vadbe je izjemno pomembno tudi, ki se začne s kakovostnim in zadostnim spancem. Najpomembnejši del okrevanja je REM-faza, v kateri si vaš um opomore od vseh dnevnih aktivnosti. V drugih fazah si opomorejo tudi mišice, zato jePametna ura bo namesto vas sledila vsem fazam spanja, s pomočjo katerih lahko nočno rutino obrnete sebi v korist in tako čim bolj okrevate.Morda trenirate za oktobrski maraton in želite preteči več kilometrov v čim krajšem času ali pa nadzorujete težo in vnos kalorij v telo. Vse to in še številne druge. Tako kot opomnike vam bo, ko v določenem dnevu ali tednu še niste dosegli cilja. Tako boste ostali motivirani, kot še nikoli doslej.Poleg ciljev lahko, ki bodo močno pripomogli k izboljšanju vašega zdravja. Če veliko časa preživite v pisarni, je v vašo dnevno rutino. Športna ura bo zavibrirala vsakič, ko boste dalj časa preživeli v sedečem položaju ali ko čez dan ne boste prehodili dovolj korakov.Svojo pametno uro lahko, kar je zelo koristno za tek, saj lahko telefon pustite doma. Tako je vaš trening lahkotnejši, poslovite pa se lahko tudi od številnih motenj, ki jih prinaša telefon. Na uro lahko naložite celoter ob naslednjem sprehodu združite prijetno s koristnim! Preverite Hervisovo spletno ponudbo ali pa obiščite najbližje prodajno mesto in se o kakovosti ponudbe prepričajte iz prve roke.