Pred nami prvi vodni pristanek kapsule s človeško posadko po letu 1975

Po dveh mesecih sta si astronavta znova nadela vesoljske akafandre in se zagledala v zaslone na dotik. FOTO: Nasa/AFP

Kako bodo potekale zadnje ure pred pristankom?

Pred astronavtomainje po slovesu od Mednarodne vesoljske postaje in nekaj urnem kroženju okoli Zemlje v Spacexovi kapsuli dragon Endeavour še odpiranje padal in pristanek v morju ob obali kraja Pensacola v Mehiškem zalivu. S tem se bo končal 64-dnevni testni polet prvega zasebnega plovila, ki je v vesolje popeljal človeško posadko.Pristanek v vodi za človeško posadko bo tudi prvi po letu 1975, ko je v vodi pristal Apollo, ki je sodeloval v zgodovinski prvi skupni odpravi ZDA in takratne Sovjetske zveze. V vodi sicer pristajajo tudi Spacexove tovorne kapsule dragon, s katerimi oskrbujejo vesoljsko postajo.Pri Nasi so se nekoliko bali vremena, saj je ob obali Floride tropska nevihta Isaias, a v Mehiškem zalivu sta ozračje in morje dovolj mirna, da so ekipe prižgale zeleni luč za pristanek. Devetnajsturno potovanje domov sta astronavta z odcepitvijo kapsule od postaje začela ob 1.35 po srednjeevropskem času, ko je bila postaja nad Južno Afriko.»Bilo nama je v čast, da sva bila lahko del odprave 63. To sta bila odlična dva meseca in hvaležna sva za vse, kar je posadka naredila, da sva lahko testirala dragona na krstnem poletu. Veselim se vodnega pristanka,« je Hurley, ki se je ob tem zahvalil še vsem v nadzornih centrih, dejal tik pred odcepitvijo. »Srečno na poti in uspešen pristanek. Endeavour je odlično plovilo,« je dodal poveljnik postaje, ameriški astronavtin pozvonil z »ladijskim« zvoncem, ko sta ameriška astronavta pomahala v slovo.Pristanek je načrtovan ob 20.48 po našem času, kraj se še lahko spremeni, če bi se vremenska napoved spremenila. V tem primeru lahko Nasa in SpaceX tudi prekličeta iztirjenje iz orbite in vstop v atmosfero. Kapsula, ki poleg astronavtov na Zemljo nosi tudi okoli 150 kilogramov različnih znanstvenih vzorcev in opreme, ima dovolj zalog za tridnevno kroženje v orbiti.Na krovu je tudi ameriška zastava, ki je bila na postaji od julija 2011, ko se je tam še zadnjič parkiral raketoplan Atlantis. Naslednjič bo zastava po napovedih Nase poletela v prvi odpravi s človeško posadko v programu Artemis, v katerem Američani želijo znova osvojiti Luno. Na dragonu sta še plišasti zvezdi poleta - mali dinozaver Tremor, ki sta ga za pot izbrala sinova astronavtov, in plišasta zemljica, ki je na postajo priletela marca lani, ko je SpaceX uspešno testiral dragona, takrat brez človeške posadke.Med dvomesečnim bivanjem na postaji sta Hurley in Behnken pomagala Cassadiyju in ruskima kozmonavtomainpri različnih opravilih od znanstvenih eksperimentov do vzdrževalnih del. Behnken se je Cassidyju pridružil pri štirih vesoljskih sprehodih, da sta stare baterije zamenjala z novimi litij-ionskimi. Astronavta sta tako skupno zbrala kar deset vesoljskih sprehodov.Okoli 19.51 po našem času se bo dragon znebil servisnega modula, na katerem so solarni paneli in drugi sistemi za normalno delovanje - denimo radiatorji, ki ogrevajo kapsulo, ki pa jih na tej točki poleta ne potrebujejo več. Modul bo padel v atmosfero in izgorel. Dragon se bo s potisniki usmeril za vstop v atmosfero, zaviranje se bo začelo ob 19.56 in trajalo 11 minut. Sprememba v hitrosti bo gravitaciji omogočila, da potegne plovilo v atmosfero, kjer bo trenje poskrbelo za dodatno upočasnjevanje. Gre za nevarno obdobje, ko se bo za okoli šest minut radijska zveza med plovilom in nadzornimi centri prekinila. Plovilo namreč potuje s hitrostjo okoli 28.000 kilometrov na uro, kapsula pa se bo močno segrela.Prvi dve padali se bosta odprli ob 20.44, minuto kasneje se sprostijo še štiri glavna padala. Blizu pristanka bodo že čakale Spacexove ekipe, ki se bodo z gliserjema od matične ladje Go Navigator pognala h kapsuli, da jo natovorijo in pomagajo astronavtoma iz kapsule.Nasa je podjetji SpaceX in Boeing leta 2014 izbrala, da zgradita nove vesoljske taksije, potem ko so leta 2011 upokojili raketoplane, ki niso bili najvarnejši. Obe podjetji sta se soočili z množico težav, a Muskovo podjetje je hitreje premostilo vse. Boeingov starliner je naletel na večje težave, ko je decembra na poletu brez posadke notranja ura onemogočila pravilno utirjenje v orbito. O tem smo nedavno govorili z astronavtko Sunito Williams, ki se uri za polet s tem plovilom. Dragona, ki ima kapaciteto za do sedem potnikov, bo po današnjem dnevu čakala obsežna analiza, da bo pridobil dovoljenje za prvi operativni let, ki bo morda že konec septembra. Takrat bodo na šestmesečno odpravo na mednarodno vesoljsko postajo odpotovali Nasini astronavtiinter japonski astronavtCassidy, Ivanišin in Vagner bodo na postaji do oktobra, 14. oktobra bo na postajo s sojuzom prispela nova trojica, v postavi ameriške astronavtkein kozmonavtovin. Nasa je na oktobrskem poletu sojuza še zakupila en sedež, saj nikakor ne želi na vesoljski postaji, ki v letošnjem letu praznuje 20. obletnico neprekinjene naselitve, ostati brez prisotnosti ameriškega člana posadke. Skupno število ljudi na postaji se bo torej dvignilo za enega, kar tudi pomeni, da bodo lahko v vesolju opravili še več dela in še več eksperimentov, so navedli pri Nasi.