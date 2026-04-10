Pred posadko še zadnje veliko dejanje: dramatične ognjene minute pristajanja

Vsak začetek ima tudi svoj konec. Astronavti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen so svojo odpravo Artemis 2 začeli 2. aprila ob 0.35 po srednjeevropskem poletnem času (CEST). Pot jih je popeljala okoli nam nevidne strani Lune, od Zemlje so se oddaljil kot še noben človek poprej, v soboto zgodaj zjutraj – po napovedih jutri (11. aprila) ob 2.07 po našem času pa bodo pristali v Tihem oceanu ob obali San Diega. Gre za morda celo najbolj nevaren del potovanja.

»Pravzaprav o povratku razmišljam že od 3. aprila 2023, ko so nas dodelili tej misiji,« je na vprašanje, kako se gledajo na vrnitev, odgovoril pilot odprave Victor Glover. »Toliko več slik, toliko več zgodb, bomo prinesli. Sploh še nisem začel predelovati, kaj smo doživeli. In tudi vožnja – kot ognjena krogla skozi ozračje – je nekaj posebnega,« je dodal. »O vseh teh stvareh bom razmišljal in govoril do konca svojega življenja,« je poudaril.

Odprava je do zdaj potekala gladko, nekaj težav je bilo s straniščem, a kot so pred začetkom odprave dejali pri Nasi, si bodo oddahnili šele po pristanku. Pristajanje je zelo zahtevno za strojno opremo, predvsem za toplotni ščit oriona, ki se v odpravi Artemis 1 ni izkazal. Od takrat so ga prenovili.

Toplotni ščit oriona mora delovati brezhibno. FOTO: Nasa/AFP

Okoli 20 minut preden bo orion Integrity prispel do zgornjega dela atmosfere jugovzhodno od Havajev se bo od kapsule odcepil servisni modul, ki ga je za odpravo zgradila Evropska vesoljska agencija. Modul je ves čas potovanja posadki omogočal bivanje za življenje, preko solarnih panelov se je črpala sončna energija, z motorji so nekoliko popravljali smeri. Svoje delo je evropski modul opravil z odliko.

Okoli 120 kilometrov nad Zemljo bo kapsula orion Integrity vstopila v atmosfero s hitrostjo kar 38.367 kilometrov na uro. Sledile bodo dramatične minute – od tega bo šest minut prekinjena komunikacija – in v nadzornem centru v tem času vlada velika napetost.

Prvotni načrt je bil, da bi se kapsula kot kamenček »žabica« odbila o atmosfere in bi tako izgubila del svoje hitrosti. Tak pristop so uporabljali v preteklosti, pa tudi pri odpravi Artemis 1 decembra 2022, ko so testirali plovilo brez posadke. Orionov toplotni ščit, ki preprečuje, da bi kapsula zgorela zaradi trenja v atmosferi, je takrat začel razpadati. Plini, ujeti v ščitu, so se pri visokih temperaturah razširili in posledično so se odtrgali deli toplotno odpornega materiala, imenovanega avocat. Za astronavte v notranjosti bi bilo to izjemno nevarno, zato bo orion Integrity vstopil v Zemljino atmosfero pod bolj strmim kotom, da bi skrajšali čas gibanja skozi atmosfero z veliko hitrostjo.

Orion ima več padal, s katerim se bo dovolj upočasnil za nežen pristanek. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Po pojasnilih Nase bo ob 1.53 (časi se lahko še spremenijo) prekinjen stik z vesoljskim plovilom, saj se bo okoli kapsule oblikovala plazma – tako vroče bo. Po izhodu iz komunikacijske prekinitve bo orion odvrgel pokrov sprednje komore, ob 2.03 na višini okoli 6,7 kilometra nad tlemi izstrelil zaviralna padala, nekoliko kasneje še dva s premerom, ob 2.04 na višini okoli 1,8 kilometra razpel tri glavna padala s premerom kar 35 metrov, ki bodo kapsulo upočasnila za pristanek na vodi.

V oceanu jih bo čakala mornarica, helikopterji bodo poleteli z ladje USS John P. Murtha, da bi locirali kapsulo.

Vrtiljak čustev

Odprava je pritegnila pozornost svetovne javnosti in, kot kaže, imela – kot podobne odprave iz ere Apollov pred več desetletji – velik združevalen učinek. To je bila prva odprava okoli Lune po več kot pol stoletja. Posadka je z javljanji in fotografijami očarala, javnosti je ponudila vir čudenja, ponosa in upanja.

Posadka, kot so dejali pred dnevi, še ni povsem dojela vsega, kar se jim je zgodilo v desetih dnevih. Poudarili so, da so enotna ekipa – kot bratje in sestra. Eden najbolj ganljivih trenutkov je bil, ko je Kanadčan Jeremy Hansen oznanil, da si želijo enega izmed neimenovanih kraterjev na Luni poimenovati po pokojni ženi poveljnika odprave. »Na Luni je na res lepem mestu značilnost, ki se nahaja na meji med bližnjo in daljno stranjo,« je začel Hansen. »Pravzaprav je tik na meji, zato jo bomo lahko v določenih obdobjih videli z Zemlje. To je svetla pega in radi bi jo poimenovali Carroll.« Sledile so solze in objemi. Carroll Wiseman je za rakom umrla maja 2020.

»Moji kolegi so se obrnili name, ko smo bili v Kennedyjevem vesoljskem centru v karanteni,« je na novinarski konferenci na krovu oriona dejal Wiseman. »Povedali so mi, da so se pogovarjali in bi radi to storili. Že to je bil zame izjemno čustven trenutek. Nadvse dragocen,« je dodal in nadaljeval, da pa seveda ne more on tega povedati javnosti, čeprav bi ta naloga po rangu na krovu pripadla ravno njemu. Wiseman je pojasnil, da je bil trenutek »zloma«, ko ni mogel več zadrževati solz, ko je Hansen črkoval njeno ime, da bi zagotovil pravilno identifikacijo kraterja. »In pogledal sem, Christina je jokala, položil sem roko na Jeremyjevo roko, prav tako je trepetal, in smo vsi zajokali,« je dejal in poudaril, da je bil zanj to »vrhunec odprave«. Imeni za kraterja (poleg Carroll so za drugega predlagali še ime Integrity) mora uradno odobriti Mednarodna astronomska zveza, ki je edina pristojna za poimenovanje nebesnih teles in značilnostih na njih.

Izjemno tovarištvo med člani. FOTO: Nasa/Reuters

Kochova je na novinarski konferenci izpostavila, da bo najbolj pogrešala ravno svoje kolege, ko se bodo vrnili na trdna tla. »Pogrešala bom to tovarištvo. Pogrešala bom to, da sem bila tako blizu toliko ljudem in da smo imeli skupni namen, skupno poslanstvo. Ta občutek timskega dela je nekaj, česar kot odrasel človek običajno nimaš. Mislim, da smo si blizu, kot bratje in sestre, in to je privilegij, ki ga ne bomo nikoli več imeli.«

Novinarji so posadko tudi vprašali, kako so se počutili, ko so bili 40 minut brez stika z Zemljo, ko se je orion skril za Luno. Poveljnik Wiseman je pojasnil, da so imeli sicer veliko dela z opazovanjem Lune za »našo geološko ekipo«. »Ampak vsi štirje smo si vzeli trenutek, delili smo si javorjeve piškote, ki jih je prinesel Jeremy, in smo si kot posadka vzeli približno tri ali štiri minute, da smo resnično razmislili o tem, kje smo,« je povedal.