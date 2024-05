V nadaljevanju preberite:

Otroci danes zelo zgodaj dobijo v roke elektronske naprave. Izpostavljenost elektronskim napravam povzroča težave v razvoju možganov, otroke pa tudi oropa brezskrbnega življenja – veliko staršev z objavljanjem na družbenih omrežjih svojim otrokom »ustvarjajo« spletne albume, ki pa niso le za družinski arhiv, saj bodo na spletu ostali za vedno.

Marko Puschner, sodelavec točke ozaveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje Safe.si, ki deluje v okviru FDV, opozarja, da je s prihodom umetne inteligence (UI) izzivov na spletu vse več. Na Safe.si se ukvarjajo s spletnim nasiljem, s tveganji, ki jih UI prinaša mladostnikom, trenutno pa tudi z evropskim aktom o digitalnih storitvah (Digital Service Act), ki prinaša veliko sprememb na področju družbenih omrežij.

Že leta se poudarja, da ko je neka fotografija oziroma vsebina enkrat na spletu, tam ostane za vedno. V času, ko se na spletu objavlja vse, imate kakšen praktičen nasvet, kako se omejiti, kaj objavljati in česa ne?

Ko pride do intimnih fotografij ali vsebin – pa ne govorim nujno o goloti kot taki – imam preprost nasvet. Preden objaviš, desetkrat premisli, ali moraš to res objaviti: kaj ti to prinese? Kakšne so morebitne negativne posledice? Je res treba to objaviti? Ali ti objava lahko kakorkoli škoduje kdaj v prihodnosti? Če objavljaš osebne stvari, poskrbi, da ostanejo v krogu prijateljev: ne tistih 5000 sledilcev, ki jih imaš na instagramu, pa jih ne poznaš.

Še posebno previdni pa moramo biti pri objavljanju otrok.

Glede otrok je nujno, da se objavlja tisto, kar tebi in otroku ne more škodovati. Osebno sicer močno odsvetujem, da se na spletu deli fotografije otrok, ker s tem razkrivamo njega in njegovo osebnost, obenem pa mu onemogočamo, da bi si sam ustvarjal digitalni odtis. Imamo starše, ki se tega zavedajo, pa tudi starše, ki jih otroci prosijo, da objavljajo manj njihovih fotografij. To so zgodbe, ki nam jih na delavnicah pripovedujejo otroci in najstniki. Fotografija, ki se morda zdi ljubka, ko je otrok star dve leti, je lahko pozneje predmet, zaradi katerega bo ta otrok med vrstniki tarča posmeha.

Kdaj pa naj starši otrokom dovolijo, da si ustvarijo profil na katerem od družbenih omrežij?

Pri družbenih omrežjih so pravila jasna: mlajši od 13. let jih ne smejo uporabljati. Pika. Če bi to upoštevali, bi bilo marsikaj boljše, kot je, a se tega ne držijo ne starši, ne otroci, ne podjetja. Ta sicer zatrjujejo, da – ko ugotovijo, da njihovo omrežje uporablja nekdo, ki je mlajši od 13 let – profil ukinejo. A problem je, da teh uporabnikov aktivno ne iščejo – saj manj uporabnikov pomeni manj denarja.

Ko starši omogočijo uporabo družbenih omrežij, naj spremljajo, kaj otrok spremlja, s kom komunicira in kaj objavlja. Idealno bi bilo, da si otroci profile naredijo takrat, ko bodo sposobni sami prepoznati tveganja, ki nanje prežijo na družbenih omrežjih in se pred njimi zaščititi. Kdaj so tega sposobni, se med otroki razlikuje, je pa odvisno tudi od tega, kako so starši otroka vzgajali.

In če se vrnem na začetek in na prvi stik z napravami: vzgoja za splet se začne v trenutku, ko mati ali oče izroči otroku prvič v roke telefon ali tablico z risanko na Youtubu. In takrat je treba otroka počasi pripravljati na vsa ta tveganja