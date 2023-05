Predhodnik vesoljskega plovila, s katerim je poletel prvi človek

Sovjetska zveza je v začetku 60. let prejšnjega stoletja vodila v vesoljski tekmi. Petnajstega maja 1960 so Sovjeti v orbito poslali Korabl Sputnik 1 ali Sputnik 4 – prvo plovilo v programu Vostok – s tem tipom plovila je leto kasneje Jurij Gagarin kot prvi človek poletel v vesolje.

Testirali so tehnologijo, potrebno za človeško posadko, opremili so ga tudi z znanstvenimi instrumenti in kamero, v kabino so posadili lutko. Plovilo je iz orbite uspešno poslalo telemetrične podatke in vnaprej posneta sporočila. Moralo pa bi tudi pristati. Po štirih dneh kroženja v orbiti se je kabina, predvidena za pristanek, ločila od servisnega modula. Toda zaradi nepravilne višine ob prižigu motorjev se je zapletlo in vstop v atmosfero ni potekal po načrtih.

Izstrelitev: 15. maja 1960 Masa: 1477 kg Vnovičen vstop v atmosfero: 5. septembra 1962 (kabina)

Kabina je v atmosfero padla šele dve leti kasneje, 5. septembra 1962, tam je razpadla, devetkilogramski kos pa je priletel tudi na zemljo v mestu Manitowoc v Wisconsinu. Servisni modul je v atmosfero ponovno vstopil šele 15. oktobra 1965. Plovilo omenjajo tudi v teoriji zarote o izgubljenih kozmonavtih. Zaradi poročil radioamaterjev o ujetih signalih in klicih na pomoč z vesoljskih plovil se je namreč razrasla teorija zarote, da so Sovjeti zamolčali več smrti kozmonavtov, preden je Gagarinu uspel zgodovinski let.