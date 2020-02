Predstavili nov zložljivi mobilnik

Preberite še: Zlomljeni zasloni so zamaknili prodajo Galaxy Fold

Samsungovi razvojniki trdijo, da so materiali tako kakovostni, da boste lahko flip odprli in zaprli vsaj dvestotisočkrat, preden bi lahko nastale prve okvare. FOTO: AFP

Pri oblikovanju flipa so se očitno zgledovali po modelu motorola razr, deluje pa kot mobilniki iz časa takoj po letu 2000. FOTO: AFP

Zložljiv zaslon ostaja vodilo Samsunga pri razvoju novih mobilnih telefonov. Tako so ta teden predstavili model galaxy Z flip, potem ko so lani na trg poslali galaxy fold.Osnovna razlika je v pregibu. Če se fold zapira po višini, se flip po širini. Druga pomembna razlika je v ceni; fold stane skoraj dva tisoč dolarjev (v Sloveniji 1980 evrov), flip pa bo šel v prodajo v petek za 1380 dolarjev. V omejenih zalogah bo naprodaj v ZDA in v Južni Koreji.Pri oblikovanju flipa so se očitno zgledovali po modelu motorola razr, deluje pa kot mobilniki iz časa takoj po letu 2000. Ko odprete flip, ima 6,7-inčni zaslon, manjši zaslon pa ima tudi na sprednji strani za vse osnovne informacije – za nova sporočila, čas, datum … Zaslone sicer izdelujejo iz ultratankega zložljivega stekla.S ceno 1380 dolarjev je flip cenovno primerljiv z modelom galaxy S20 ultra, a nima toliko kamer.Samsungovi razvojniki trdijo, da so materiali tako kakovostni, da boste lahko flip odprli in zaprli vsaj dvestotisočkrat, preden bi lahko nastale prve okvare.Zložljivi zaslon omogoča tudi uporabo aplikacije na dva načina hkrati; primer – na zgornji polovici zaslona boste spremljali video na youtubu, spodaj pa boste lahko pustili svoj komentar.Z modelom flip želijo pri Samsungu odpraviti vse težave, ki so jih imeli s foldom . Zložljivi zaslon marsikomu ni pravilno deloval, prav tako so bile težave z dobavo. A zdaj imajo še en izziv – vse večjo konkurenco med ponudniki zložljivih mobilnih naprav, saj podobne ponujata tudi Motorola in TLC.