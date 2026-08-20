Prehrana ni čudežno zdravljenje, ampak del preventive

Nedavno je bila v reviji JAMA Network Open objavljena mednarodna raziskava pod avtorstvom in soavtorstvom slovenskih raziskovalcev, ki kaže, da je bolj kakovostna prehrana povezana z manjšim tveganjem za demenco pri starejših odraslih — tudi pri tistih, pri katerih krvni biomarkerji kažejo na povečano biološko tveganje za razvoj bolezni, vključno z Alzheimerjevo boleznijo. Kaj za klinično prakso pomenijo ugotovitve mednarodne raziskave smo povprašali še soavtorico raziskave, izr. prof. dr. Milico Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologije, članico strokovnega sveta Spominčice – Alzheimer Slovenija in vodjo Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana. Kaj za klinično prakso pomeni ugotovitev, da je kakovost prehrane povezana z manjšim tveganjem za demenco tudi ...