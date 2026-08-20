Prehrana ni čudežno zdravljenje, ampak del preventive

Svetovanje o prehrani bi moralo postati del sekundarne preventive; ne kot čudežno zdravljenje, ampak kot realen poskus zmanjšanja dodatnega bremena za možgane.
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Če ima nekdo biološke znake alzheimerjeve bolezni, to še ne pomeni, da na potek ne moremo več vplivati. Prehrana ne »izbriše« amiloida ali tau patologije, lahko pa vpliva na druge vidike tveganja, pravi izr. prof. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologinja in vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKC. FOTO: Leon Vidic/Delo
Nedavno je bila v reviji JAMA Network Open objavljena mednarodna raziskava pod avtorstvom in soavtorstvom slovenskih raziskovalcev, ki kaže, da je bolj kakovostna prehrana povezana z manjšim tveganjem za demenco pri starejših odraslih — tudi pri tistih, pri katerih krvni biomarkerji kažejo na povečano biološko tveganje za razvoj bolezni, vključno z Alzheimerjevo boleznijo.
Kaj za klinično prakso pomenijo ugotovitve mednarodne raziskave smo povprašali še soavtorico raziskave, izr. prof. dr. Milico Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologije, članico strokovnega sveta Spominčice – Alzheimer Slovenija in vodjo Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana.
Kaj za klinično prakso pomeni ugotovitev, da je kakovost prehrane povezana z manjšim tveganjem za demenco tudi ...
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