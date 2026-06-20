Prehranski dodatki škodujejo: porast težav z jetri, ledvicami in prebavili

Vse več strokovnjakov opozarja, da lahko pretirano uživanje prehranskih dopolnil škoduje zdravju. Po raziskavi britanske potrošniške organizacije Which? redno jemlje vsaj eno prehransko dopolnilo 76 odstotkov vprašanih, skoraj petina pa jih vsak dan zaužije štiri ali več različnih pripravkov.

Na porast zdravstvenih težav, povezanih s prehranskimi dopolnili, je za BBC opozoril tudi gastroenterolog dr. Pedro de Maria Pallares iz madridske bolnišnice Hospital Universitario La Paz. Kot je povedal, se vse pogosteje srečuje s pacienti, pri katerih šele po izključitvi drugih vzrokov ugotovijo, da jemljejo več različnih prehranskih dopolnil. Po raziskavah iz ZDA naj bi bilo približno 20 odstotkov primerov poškodb jeter povezanih z zeliščnimi in prehranskimi dodatki. Med pripravki, ki lahko pri visokih odmerkih škodujejo jetrom, je omenil vitamin A, glutamin, ašvagando in izvleček zelenega čaja.

Na nevarnost prekomernega uživanja dodatkov opozarja tudi predsednica britanskega združenja družinskih zdravnikov (Royal College of General Practitioners) prof. Victoria Tzortziou Brown. Po njenih besedah se pacienti pogosto ne zavedajo, da hkrati jemljejo več izdelkov z enakimi učinkovinami. Dolgotrajno prekomerno uživanje vitamina B6 lahko povzroči poškodbe živcev, kombiniranje železa, kalcija in magnezija pa zmanjša njihovo absorpcijo.

Nekateri ljudje začenjajo verjeti, da je tableta boljša od hrane ampak ni, opozarjajo strokovnjaki. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kirurg britanskega javnega zdravstva NHS dr. Karan Rajan sicer meni, da imajo prehranska dopolnila svoje mesto pri odpravljanju dokazano ugotovljenih pomanjkanj, vendar opozarja, da »vsako prehransko dopolnilo zasluži zdravo mero skepticizma, dokler njegove koristi niso dokazane«. Sam uporablja vitamin D, prebiotike, vlaknine, beljakovine in kreatin, vendar poudarja, da mora biti uporaba ciljno usmerjena.

Britanska nutricionistka Kristen Stavridis medtem opozarja, da družbena omrežja ustvarjajo vtis, da ljudje za dobro zdravje potrebujejo vse več prehranskih dopolnil. Po njenem mnenju za večino zdravih odraslih zadostujejo uravnotežena prehrana, vitamin D v zimskih mesecih ter po potrebi multivitaminski pripravki ali ribje olje. »Nekateri ljudje začenjajo verjeti, da je tableta boljša od hrane. Ni,« poudarja.

BBC navaja tudi primer ameriške vplivnice Ginger Smith iz Seattla, ki je več let jemala visoke odmerke vitamina C, vitamina D, kurkume, elektrolitov in drugih dodatkov. Zaradi tega je razvila dva do tri centimetre velik ledvični kamen, ki so ga morali operativno odstraniti. Po okrevanju je prenehala jemati večino dodatkov in danes uporablja le še en multivitaminski pripravek.