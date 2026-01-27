Preko eksperimenta k odzivnemu sistemu upravljanja morja

Evropska unija se je zavezala obnovi zdravja morij in voda do leta 2030, preprečevanju njihovega onesnaževanja in razvoju trajnostnega modrega gospodarstva. Raziskave, ki naj bi ključno pomagale pri doseganju tega cilja, se od leta 2021 izvajajo v okviru t. i. misije »Obnovimo oceane in vode«. V 'misije' usmerjene raziskave se osredotočajo na jasne, enostavčne cilje, ki naj bi spodbujali sistemske spremembe, pospeševali inovacije in usmerjali finančne vire. Vendar doslej potencial misij še ni v celoti izpolnjen – priložnosti so zlasti v družbenih in upravljavskih inovacijah.

Do misije z uporabniki

Obnove oceanov in voda smo se v EU doslej lotevali zlasti s spodbujanjem vnaprej določenih tehnologij in metod (npr. prenos prečiščevalne tehnologije, uvedba ekološke akvakulture). A je k istemu cilju mogoče pristopiti tako, da prisluhnemo uporabnikom morja v specifičnem lokalnem okolju in si nato prizadevamo, da njihove pobude dobijo ustrezno podporo pri njihovem uresničevanju. Tako lahko pogosto najdemo skrite priložnosti za optimizacijo družbenih in upravljavskih sistemov. Ugotovimo lahko, denimo, da čeprav so morska zavarovana območja ustrezen instrument varstva, se zatika pri čisto izvedbenih vidikih. Za doseganje otipljivega učinka misij je torej ključnega pomena, da uporabljajo transdisciplinarno raziskovanje.

Transdisciplinarno raziskovanje presega posamezne znanstvene discipline in znanje črpa onkraj akademskega sektorja. Izhaja iz potrebe po obravnavanju kompleksnih družbenih izzivov, kot so raba prostora, razvoj skupnosti, ki bodo odporne proti podnebnim spremembam, ali preprečevanje, zgodnje odkrivanje in oskrba raka. Ta pristop se je razvil iz spoznanja, da ena vrsta znanja – akademskega – ne more zadovoljivo obravnavati tovrstnih izzivov in da sta za oblikovanje uporabnih rešitev potrebna tako interdisciplinarno povezovanje (npr. povezovanje inženirskega, medicinskega, sociološkega in drugega znanja) kot tudi integracija znanstvenih spoznanj z znanjem in izkušnjami različnih deležnikov – od podjetnikov, uradnikov, kulturnih in družbenih delavcev do občanov. Transdisciplinarne raziskave pomenijo več kot le »pripeljati deležnike v isto sobo«. Gre za njihovo premišljeno vključevanje v problemsko zasnovan proces ter kompetentno vodenje tega procesa k sistemskemu odzivu, poleg tega pa še za pridobivanje širše uporabnih zaključkov.

V transdisciplinarnem pristopu sodelovanje deležnikov postane del raziskave že pri definiranju problemov (oz. okvirov, za katere se bo nato iskala rešitev). Npr. ob nalogi, da »se prilagodimo podnebnim spremembam«, lahko raziskavo začnemo z razumevanjem učinkov, ki jih spreminjanje podnebja dejansko ima na različne uporabnike. Raziskovalni proces nato poteka v poglobljeni izmenjavi znanja in videnj med številnimi deležniki. Tako z vidika legitimnosti kot učinkovitosti se mora rešitev razvijati postopoma, ob upoštevanju raznolikih ekoloških in družbenih dejavnikov.

Od izzivov k odgovornemu sistemu upravljanja

V primeru slovenskega morja imamo vrsto izzivov, ki so vredni pozornosti za izboljšanje stanja. Zasledimo jih lahko, med drugim, v onesnaženjih iz kanalizacije, prisotnosti vse več invazivnih vrst, osiromašenih ribjih staležih, izginjanju morskih travnikov, podvodnem hrupu, uničenju morskih habitatov ali v onesnaževanju morskih in obalnih območij s plastiko in mikroplastiko. Na območju slovenskega, Jadranskega ali Sredozemskega morja obstajajo številne priložnosti za napredek k misiji, ki doslej še niso bile dovolj uspešno obravnavane.

Ob množici izzivov bi bilo vztrajanje, da vsi ti izzivi potrebujejo enkratne posege in projektne 'dobre prakse', zelo kratkovidno. Take rešitve se običajno končajo z nekajletnim financiranjem in nato utrjujejo razmišljanje, da gre za posebne izzive, ki odstopajo od standardnih. Namesto tega moramo stremeti k temu, da se lekcije iz enkratnih pobud vnašajo v trajnejše, sistemske spremembe. Identificirati moramo morebitne družbene in upravljavske inovacije, s katerimi bomo razvijali bolj odziven sistem odločanja, kar nemalokrat pomeni temeljno prevetritev obstoječih pravil, procesov in razmerij.

Rezultati, ki bodo otipljivi

Celovite raziskave na temo trajnosti lahko pospešujejo oz. gradijo nov upravljavski in družbeni ekosistem za preobrazbo družb za bolj trajnostno prihodnost. V projektu RISTANC bomo z eksperimentalnim transdisciplinarnim pristopom poskušali razumeti delovanje sistema v našem morskem okolju, da bi ga izboljšali. Lotili se bomo reševanja dveh izzivov, ki bosta služila kot demonstracijski rešitvi, kako lahko poteka boljše upravljanje morja. Izsledke bomo razvijali tudi preko razpisa za dodatnih pet do osem akcij v vrednosti 60.000 evrov.

Na podlagi lekcij bomo oblikovali priporočila za odločevalce na nacionalni ravni in ravni EU, prenovili dva študijska programa, ponudili izobraževanja na področju transdisciplinarnosti in vse to obogatili s številnimi dejavnostmi za predstavitev projekta raznolikim javnostim.

Konzorcij RISTANC-a sestavlja deset partnerjev, med njimi raziskovalne in izobraževalne ustanove iz Slovenije, Švedske in Avstrije, vse štiri slovenske istrske občine in dve nevladni organizaciji iz slovenske Istre. Za pridruženo partnerstvo ali uradno podporo so se odločile še številne uradne institucije v Sloveniji. Od projekta z močnim težiščem v Sloveniji si obetamo predloge izboljšav z nacionalnim in EU-pomenom.

dr. Jerneja Penca in Tereza Prešeren, Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) ZRS Koper

Projekt RISTANC (Research and Innovation Cooperation for Sustainability and Reaching EU Missions Objectives) je prejel sredstva Evropske unije iz programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v okviru razpisa HORIZON-MISS-2024-CROSS-02, pogodba št. 101217089. Mnenja in stališča, izražena v članku, so izključno stališča avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave. Ne Evropska unija ne podeljevalec sredstev ne nosita odgovornosti za vsebino.

