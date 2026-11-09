Prelomen preizkus za starship: obe stopnji bosta skušali pristati

Vesoljsko podjetje SpaceX za ta petek načrtuje 15. testni polet njihove največje vesoljske rakete starship. Posebnost tega poleta je, da se bosta obe stopnji rakete vračali proti izstrelišču, kjer bosta skušali tudi pristati. Če bo to uspelo, bo to svojevrsten in prelomen uspeh za podjetje, ki v prihodnosti vse stavi na ta tip rakete.

Po napovedih bi lahko bila izstrelitev v petek pozno zvečer po srednjeevropskem času, vendar pa podjetje še čaka na zeleno luč ameriških regulatorjev.

Starship je 124 metrov visoka raketa, sestavljena iz dveh stopenj: nosilne stopnje super heavy in zgornje stopnje starship ali krajše ship. Zasnovana je tako, da je v celoti večkratno uporabna, pristajanje na izstrelitvenem stolpu pa pomeni, da bi jo lahko hitro obnovili in pripravili na nov polet. Pristajanje starshipa poteka tako, da se raketa vrne proti izstrelitveni ploščadi, tamkajšnji stolp razpre mehanske roke (sistem imenujejo mechazilla) in nato zagrabijo raketo. Do zdaj so trikrat uspešno ulovili super heavy (na poletih 5, 7 in 8), nekaj nosilnih stopenj so celo že vnovič uporabili.

Zgornja stopnja, ki je v prejšnjem testnem poletu končno dosegla orbito, pa je do zdaj pristajala večinoma v Indijskem oceanu, proti izstrelišču se še ni vračala. Ujeti zgornjo stopnjo je znatno težje, ker ima raketa višjo hitrost in je potrebna večja natančnost pri vračanju v atmosfero in manevrih upočasnjevanja.

Nosilna stopnja se bo na izstrelišče vrnila po nekaj minutah leta. Na zgornjo pa bo treba seveda nekoliko počakati, saj bo nekajkrat obkrožila svet.

Starship bo, kot napovedujejo na spletni strani podjetja, okoli Zemlje krožil na višini 275 kilometrov kar 22 ur, v tem času bo planet obkrožil 14-krat. Podobno kot pri prvi orbitalni misiji starshipa je polet zasnovan tako, da omogoča vstop v pasivno varno suborbitalno tirnico ali varen izstop iz orbite na več vnaprej določenih območjih nad oceanom po dvigu na orbitalno višino.

Glavni cilj nosilne rakete super heavy na poletu 15 bo uspešen zagon, vzpon, ločitev stopenj, zagon za povratek in vrnitev na izstrelitveno mesto za zajem. To bo prvi poskus vrnitve in zajema za nosilno raketo super heavy V3 (gre za posodobljeno različico, ki so jo predstavili z letošnjim letom). Tri nosilne rakete V1 so bile uspešno zajete na prejšnjih testiranjih, od katerih sta dve uspešno opravili ponovni polet.

Med glavne cilje zgornje stopnje rakete starship pa, kot so poudarili pri podjetju, sodijo namestitev 26 satelitov starlink V3 v orbito in nato vrnitev na izstrelišče Starbase v Teksasu. »Starship bo vrnitev na izstrelitveno mesto izvedel le, če bo ekipa za nadzor poleta zagotovila, da so sistemi plovila, ki so ključni za manevre ponovnega vstopa v atmosfero, končno pristajalno zgorevanje in približevanje stolpu, v dobrem stanju,« so poudarili.

Tudi starlinki so posodobljeni, da znatno povečajo zmogljivost omrežja in hitrosti za uporabnike. Po pojasnilih Spacexa 26 satelitov ustreza približno 10 izstrelitvam satelitov starlink V2 mini z raketo falcon 9. Sateliti imajo lasten pogon, da se bodo lahko dvignili v ustrezno visoko orbito. Trem satelitom so sicer nadeli še kamere, ki bodo snemale raketo, predvsem toplotni ščit, ki je bil znova posodobljen.