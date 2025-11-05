Preobrat: Jared Isaacman znova v igri za šefa Nase

Ameriški predsednik Donald Trump si je premislil: milijarder Jared Isaacman je vnovič kandidat za administratorja Nase, potem ko je pred petimi meseci njegovo kandidaturo Trump umaknil. »Zaradi navdušenja nad vesoljem, astronavtskih izkušenj in odločenosti pri potiskanju mej raziskovanja vesolja in nove vesoljske ekonomije je Jared idealen kandidat za vodenje Nase v novi eri,« je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ni pa pojasnil, zakaj je zdaj Isaacman primeren kandidat, potem ko konec maja ni bil.

Spomnimo: Isaacmana so kot kandidata za vodenje ameriške vesoljske agencije omenjali, še preden je Trump uradno nastopil mandat. Po zaslišanjih v kongresu mu je dobro kazalo, da bo zasedel mesto administratorja, nato pa je Trump 31. maja na veliko presenečenje vseh njegovo kandidaturo umaknil. Razlog: Isaacman je v preteklosti doniral sredstva demokratski stranki, prav tako je tesen prijatelj Elona Muska, ustanovitelja podjetja SpaceX. Ravno v tem obdobju sta se Trump in Musk znašla na različnih bregovih in Musk je zapustil Belo hišo. Ravno ta spor je verjetno sodu izbil dno. Potrditev Isaacmana, ki se s Spcexovimi plovili dvakrat letel v vesolje in tudi postal prvi zasebni astronavt z vesoljskim sprehodom, ko je v odpravi Polaris Dawn za nekaj minut zapustil kapsulo dragon, za šefa Nase je bila v senatu takrat oddaljena le nekaj dni. Kako dolgo bodo zdaj trajali postopki imenovanja, ni znano, še posebno, ker je zaradi nesprejetja proračuna ameriška vlada še vedno nedelujoča.

Jared Isaacman je do zdaj dvakrat letel v vesolje. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Isaacman se je takrat zahvalil za priložnost, in kot kaže, ni nikakršnih zamer, saj se predsedniku vnovič zahvaljuje. »Hvala gospod predsednik za to možnost. V čast mi bo služiti državi pod vašim vodstvom,« je zapisal na omrežju X, ki je v lasti Elona Muska. »Zelo sem hvaležen tudi Seanu Duffyju, ki poleg drugih obveznosti spretno nadzoruje tudi Naso. Podpora skupnosti ljubiteljev vesolja je bila ogromna. Ne vem, kako sem si prislužil zaupanje tako mnogih, vendar bom storil vse, kar je v moji moči, da bom izpolnil ta pričakovanja,« je še dodal milijarder. »Inovatorjem, ki gradijo vesoljsko gospodarstvo, znanstvenikom, ki si prizadevajo za prelomna odkritja, in sanjačem po vsem svetu, ki hrepenijo po vrnitvi na Luno in velikem potovanju onkraj nje – to so najbolj vznemirljivi časi od začetka vesoljske dobe – in resnično verjamem, da bo prihodnost, na katero smo vsi čakali, kmalu postala resničnost. Najboljšim in najpametnejšim v Nasi ter vsem komercialnim in mednarodnim partnerjem sporočam: imamo izjemno odgovornost – a čas teče. Potovanje ni nikoli lahko, a je čas, da ponovno navdihnemo svet, da dosežemo skoraj nemogoče – da se lotimo velikih, drznih podvigov in ko to storimo, bomo izboljšali življenje tukaj doma in spodbudili naslednjo generacijo, da gre še dlje,« je še dodal na omrežju X.

Potem ko je mesto administratorja Nase ostalo nezasedeno, je Trump za vršilca dolžnosti imenoval Seana Duffyja, sicer ministra za promet. Trump je pričakoval, da bo Duffy našel ustreznega kandidata, a je minister začel uživati v svoji vlogi, ki mu je omogočala veliko javnih nastopov. Dejstvo je, da je Nasa znana po vsem svetu, trenutno pa je v ospredju program Artemis, ko se Američani želijo prvič po letu 1972 vrniti na površje Lune. Eric Berger, novinar pri portalu Ars Technica in velik poznavalec ameriškega vesoljskega sektorja, je poročal, da je kar nekaj tesnih Trumpovih sodelavcev lobiralo, da bi bogati poslovnež, ki je ustanovil podjetje za obdelavo plačil Shift4 Payments, znova vstopil v igro. V zadnjih tednih sta se po navedbah Bergerja Trump in Isaacman dobila na več večerjah in očitno stkala dobre odnose. Isaacman sicer uživa tudi precejšnjo podporo v vesoljski industriji.

Isaacman ima tudi podporo Elona Muska. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Duffy je nazadnje veliko prahu dvignil, ko je okrcal SpaceX, da je prepočasen pri gradnji starshipa, ki je pomemben del načrtov za pristanek na Luni. Duffy je menda skušal tudi očrniti Isaacmana, češ da bi ta dal prednost tradicionalnim ameriškim vesoljskim podjetjem, se mu ni izšlo. »Želim mu veliko uspeha,« je Duffy zapisal na omrežju X in se prav tako zahvalil Trumpu za priložnost, da je lahko vodil Naso. Nad Trumpovo odločitvijo je navdušen tudi Elon Musk, ki je na omrežju X, delil Trumpovo izjavo in objavo opremil z emotikoni srček, vesoljska raketa in ameriška zastava.