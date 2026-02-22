Preobrat: potem ko je Nasa določila datum izstrelitve, odkrili težavo s helijem

Dan potem, ko so predstavniki Nase optimistično napovedali, da bo vse za izstrelitev odprave Artemis 2, v kateri bodo astronavti potovali okoli Lune, pripravljeno do 6. marca, se je pojavil nov, resen problem, zaradi katerega bo raketo potrebno odvleči nazaj v stavbo za sestavljanje plovil. To pomeni, da v začetku marca izstrelitve ne bo.

Nasina raketa SLS (Space Launch System) je pred dnevi uspešno prestala obsežno testiranje pred izstrelitvijo. Šlo je za ponovitev tako imenovane mokre vaje – ko so v začetku februarja odkrili puščanje vodika, so zamenjali ventile, in generalka polnjenja goriva v raketo ter potek vseh postopkov do skorajšnjega prižiga motorjev je tekla skoraj nemoteno.

V petek zvečer pa so podatki pokazali prekinitev pretoka helija v zgornjo stopnjo SLS, je sporočil direktor Nase Jared Isaacman. Na spletni strani vesoljske agencije so nato podali daljše pojasnilo, da inženirji analizirajo vse podatke in sprejemajo ukrepe glede morebitne vrnitve rakete v stavbo v Kennedyjevem vesoljskem centru. Omenjene težave namreč ni mogoče odpraviti na sami izstrelitveni ploščadi, je še dodal Isaacman. »Razumem, da je javnost razočarana zaradi razvoja dogodkov. Razočarane so tudi vse ekipe pri Nasi, ki so trdo delale za ta veliki podvig,« je še zapisal direktor Nase.

Zgornja stopnja rakete uporablja helij za čiščenje motorjev in za tlačno polnjenje rezervoarjev za tekoči vodik in tekoči kisik. Sistem je normalno deloval med generalkami, nato pa se je pri pretoku zataknilo. Operaterji zdaj uporabljajo rezervno metodo za vzdrževanje ustreznih pogojev za motorje zgornjega dela rakete, ki ostaja v »varni konfiguraciji«, so še dodali pri Nasi. Natančnega vzroka še ne poznajo, a med drugim pregledujejo vmesnik med zemeljskimi in raketnimi vodili, ki usmerjajo helij, in ventil v zgornjem delu rakete. Helij je povzročal težavo tudi pri odpravi Artemis 1; takrat so napako odkrili v okvarjenem kontrolnem ventilu na zgornji stopnji, ki ga je bilo treba zamenjati. Tega dela rakete na ploščadi fizično ne morejo doseči.

Raketo so iz stavbe na ploščad za izstrelitev 39B pripeljali sredi januarja; za dobrih šest kilometrov so potrebovali 12 ur, saj se goseničar s skoraj sto metrov visoko raketo premika po polžje.

Šesti marec – prvi možni datum izstrelitve za Artemis 2 – je tako praktično nedosegljiv. Dodatni marčevski datumi so segali do 11. marca, a tudi teh bo Nasa težko ujela. Že aprilsko okno (na mesec je zaradi načina potovanja okoli Lune ustreznih datumov za izstrelitev le nekaj) je pod vprašanjem – vse je odvisno od tega, kako hitro bodo odkrili vzrok težav in kako hitro jih bodo rešili. Za zdaj tudi še ni znano, ali bo potem treba znova opraviti generalko. Težavo z uhajanjem vodika so rešili z zamenjavo tesnil, ta pa, kot pravijo pri Nasi, lahko poškodujejo vibracije, ki jih raketa doživi med vožnjo z goseničarjem (naj dodamo: merjenje teh vibracij pri Nasi izvajajo z Dewesoftovimi merilnimi sistemi).

Na izstrelitev posadke proti Luni bo treba počakati vsaj do aprila. FOTO: Gregg Newton AFP

Artemis 2 bo prva odprava, ki bo ljudi popeljala do Lune, potem ko so Američani zadnjič stali na njej leta 1972. Posadko sestavljajo Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen. Ravno v petek so začeli z obvezno karanteno, ki se bo zdaj prekinila. Nasa računa, da bodo s to odpravo ustrezno preizkusili vse sisteme na SLS in kapsuli Orion ter da bodo leta 2028 s posadko že lahko pristali na južnem polu Lune. Vendar je pri odpravi Artemis 3 še marsikaj nedodelanega in vprašanje je, ali bo komercialnim partnerjem v dveh letih uspelo sestaviti in preskusiti potrebna plovila.