Slovenski inštitut je eden vodilnih centrov klinične genomike v svetu

Akcijski načrt vključuje tri inovativne pristope za zgodnjo diagnostiko in preprečevanje genetsko pogojenih bolezni.

Klinični inštitut za genomsko medicino (KIGM) na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je bil na nedavnem največjem svetovnem srečanju genetikov v Bostonu v organizaciji Ameriškega združenja za humano genetiko deležen izjemnega priznanja. Predstavljen slovenski model, ki so ga razvili na inštitutu, je bil ocenjen kot zgleden primer učinkovitega vključevanja medicinske genomike v javni zdravstveni sistem. Tako se je slovenski inštitut s svojimi inovativnimi pristopi znova potrdil kot eden vodilnih centrov klinične genomike v svetu. »Nove genomske tehnologije so v zadnjih desetih, petnajstih letih močno vplivale na razvoj v medicini. Bistveno se je izboljšala predvsem diagnostika redkih bolezni, ki prispevajo pomemben del k obolevnosti in smrtnosti v vseh družbah na svetu,« pojasnjuje ...