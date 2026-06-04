Preveč kompleksna za raziskovanje: zakaj so ženske še vedno izključene iz študij

V kliničnih študijah so ženske zlasti v zgodnjih fazah še vedno precej manj zastopane kot moški. Podatki pogosto niso ustrezno analizirani.

Sodobna znanost temelji na podatkih. Podatki, zbrani v raziskavi, pa so odraz vprašanj oziroma hipotez, ki jih z raziskavo postavimo. Na podlagi raziskovalnega vprašanja izberemo reprezentativni vzorec – del populacije, ki naj bi kazal lastnosti celotne skupine, ki jo želimo proučevati. Kljub temu pogosto spregledamo, da številna znanstvena dognanja, pridobljena pretežno na moških, formalno veljajo predvsem za moško populacijo, v praksi pa jih posplošujemo na vse ljudi, tudi ženske. O vključenosti ženskih raziskovalnih modelov v laboratorijske študije smo govorili s tremi raziskovalkami na univerzitetnem medicinskem centru Erasmus v Rotterdamu. Razlogi za izključevanje žensk iz raziskav navadno niso bili preprosti ali zlonamerni. Pogosto so izvirali iz skrbi za varnost, metodološko ...