Prevrnjeni Uran ob koncu pomladi

Potem ko je vesoljski teleskop James Webb priskrbel nov posnetek malo poznanega Neptuna, so vesoljske agencije Nasa, Esa in CSA zdaj objavile še izjemno fotografijo še drugega ledenega orjaka našega osončja. Najbolj znan obročasti planet je seveda Saturn, a z novega posnetka je razvidno, da ima čudovite prstane tudi Uran.

Neptun in Uran sta slabo poznana planeta na robu osončja, obletel ju je le legendarni Voyager 2. Mimo Urana je švignil leta 1986. Planeta so nato opazovali tudi s Hubblom in nekaterimi zemeljskimi teleskopi.

Sedmi kamen od Sonca je precej nenavaden: planet je namreč prevrnjen – njegova os vrtenja leži bolj ali manj v ravnini, po kateri kroži okoli Sonca. Razlog za nenavadno lego je verjetno trk z večjim telesom v daljni preteklosti. Posledično njegova pola več let konstantno prejemata sončno svetlobo, nato sta več let v večni temi – eno leto (oziroma ena revolucija okoli Sonca) traja kar 84 zemeljskih let. Trenutno je, kot so pojasnili pri Esi, na severnem polu konec pomladi, poletje se bo začelo leta 2028. Ko ga je obletel Voyager, je bilo poletje na južnem polu, ta je zdaj v senci.

Ko ga je posnel Voyager, je bil Uran videti kot mirna modra krogla brez značilnosti, Webb pa kuka dlje od vidne svetlobe. V infrardeči svetlobi je razvidno, kako dinamična je njegova atmosfera, bleščeči piki (ob robu ledene kape in spodaj levo) prikazujeta oblake, ki nakazujejo na divjanje neurij. Lepo je vidna tudi polarna kapa, ki je raziskovalci pravzaprav ne razumejo natančno, jeseni namreč izgine. Na posnetku je nekoliko nenavadno tudi to, da je središče ledene kape nekoliko bolj svetlo, vendar bi to lahko pripisali boljši občutljivosti Webba od Hubbla ali pa observatorija Keck, so zapisali.

Uran ima 27 znanih lun. FOTO: NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasq

Uran velja za ledenega orjaka – sestavljen je iz mešanice vodnega ledu, zmrznjenega metana in amoniaka. Voda se pod visokim tlakom spremeni v kristalno obliko, ki se premika, meša z drugo snovjo in tali na načine, ki niso natančno znani. Planet ima domnevno skalnato jedro.

Uran ima 13 znanih obročev, 11 jih je vidnih na Webbovem posnetku. Ker so nekateri precej skupaj, so na posnetku združeni v enega. Raziskovalci pričakujejo, da bodo z nadaljnjimi opazovanji razkrili še najbolj zunanja dva obroča, ki sta tudi najmanj vidna, odkril ju je Hubble leta 2007.

Webb je, kot so še dodali pri Esi, posnel tudi 27 Uranovih lun, večina jih je premajhnih, da bi bile vidne na fotografiji. Pojasnili so še, da je Webb planet opazoval le 12 minut z le dvema filtroma, kar pomeni, da je to šele začetek razkrivanja skrivnosti Urana.